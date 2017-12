La Creu Roja ha atès 1.381 persones immigrants a la província durant aquest any

Creu Roja a Girona ha atès a 1.381 persones immigrades durant aquest 2017 a través de diferents programes que tenen per objectiu l´acollida integral i la integració. L'entitat assegura en un comunicat que destaca l'augment significatiu de persones immigrants arribades en pastera a la costa que es desplacen fins a la demarcació gironina per passar la frontera. Aquest 18 de desembre es celebra el Dia Internacional del Migrant.

Entre les persones migrants, un dels grups més vulnerables són aquelles persones que fugen de conflictes armats o de situacions de violència, persones refugiades o sol·licitants d'asil.

196 sol·licitants d'asil i refugi

A Girona, la Creu Roja compta amb 27 places d'acollida per a aquestes persones sol·licitants d'asil. No obstant l'entitat assegura que vol ampliar la xarxa fins a les 40 places. L'ens ha atès a 196 persones sol·licitants d'asil i refugi aquest any des dels diferents programes d'immigració i asil.

Tant la intervenció amb persones arribades en pasteres com els serveis que es brinden a les persones sol·licitants d'asil compten amb el finançament del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.



Camins migrants arriba a Girona

Durant l'operació a Grècia, l'equip de suport psicosocial de la Creu Roja va establir els anomenats "espais amigables" per a nens/es, en tots els punts d'atenció de salut. En ells, els menors dibuixaven i recuperaven per un temps un espai d'infància.

Els seus dibuixos van reflectir moltes de les vivències que els envoltaven i els marcaven les seves vides en aquells moments, que es van voler conservar per mostrar aquestes vivències al món.

Aquesta exposició Camins migrants, que estarà a Girona durant els dies 22 de desembre 2017 al 5 de gener 2018 a la Sala infantil de la Biblioteca Carles Rahola, mostra el que els infants van explicar amb els seus dibuixos.

Durant els mesos de gener-març de 2018 l´exposició i el conte contes, recorrerà tres escoles de primària de la ciutat de Girona.