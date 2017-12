Primer equip del programa d´alternatives a l´hospitalització, de moment al Gironès

? Es tracta d'un equip de professionals, integrat per un psiquiatre i dos diplomats en infermeria, que té com a objectiu principal mantenir al domicili a persones amb trastorn mental que puguin tenir en un moment determinat una descompensació psiquiàtrica. Segons el director de la Xarxa de Salut Mental, Claudi Camps, «sense aquest equip aquests casos acabarien hospitalitzats i patirien les conseqüències d'un ingrés, tant a títol personal com professional». Els casos són pacients que es troben en seguiment als centres de salut mental o que han estat ingressats a causa d'una urgència psiquiàtrica prèvia. En un moment donat presenten una sèrie de símptomes que fan sospitar d'una descompensació propera i que per tant «s'ha d'actuar ràpid» per evitar d'ingrés. L'equip intervé a domicili amb el pacient i la seva família. Es preveu que pugui atendre 15 casos alhora i en un primer moment s'està duent a terme una prova pilot a la comarca del Gironès.