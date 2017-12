Exposició sobre les drogues fins al 19 a la Facultat d´Educació i Psicologia de la UdG

La Facultat d'Educació i Psicologia de la Universitat de Girona acull fins al dia 19 l'exposició «Drogues... i què? (una mirada crítica al negoci de les drogues)», una mostra itinerant per espais on conflueixen persones joves com centres d'ensenyament secundari, casals de joves, punts d'informació juvenil i universitats. L'exposició vol fomentar una actitud crítica envers el consum de drogues i les actituds que sovint l'envolten. La mostra aborda les condicions de producció i distribució, qüestiona la suposada normalitat del consum, promou l'autonomia personal en la presa de decisions, adverteix sobre el risc de dependència i d'altres problemes (inclosos els accidents) i informa sobre les vies d'accés als serveis d'atenció.

L'exposició, organitzada per la Unitat de Compromís Social de la Universitat de Girona, es poi visitar a l'entrada de la Facultat.