La Fundació Oncolliga estudia posar en marxa un nou servei d´estètica oncològica

La Fundació Oncolliga Girona està estudiant la possibilitat de posar en marxa un nou projecte per oferir a les persones afectades de càncer de les comarques gironines un servei d'estètica oncològica. Aquest servei, que ajudaria a reduir els efectes col·laterals del tractament oncològic per millorar la qualitat de vida dels malalts, seria un complement a d'altres que ja ofereix l'entitat gironina, com el drenatge limfàtic o els grups de gimnàs terapèutic.

I és que, més enllà de la caiguda del cabell, els tractaments oncològics poden provocar altres problemes afegits com ara la coïssor, l'acné, la hipersensibilitat al sol, les taques a la pell, les contractures o les mucoses seques. Una llarga llista de seqüeles col·laterals que donen mal viure i que en molts casos es poden disminuir o contrarestar fent profilaxi.

Mentre decideix si tira endavant el projecte, l'entitat ha organitzat un taller gratuït d'estètica oncològica aquesta setmana. Una quinzena de dones van assitir dilluns al taller per informar-se i rebre consells sobre com gestionar l'autocura de la pell i les mucoses per esmorteir els efectes col·laterals que provoquen els tractaments oncològics. El taller estava patrocinat per Laboratoris Dermofarm, creadors de la marca Rilastil-Cumlaude, i va ser impartit per l'especialista en estètica oncològica Núria Izquierdo, qui durant dues hores va explicar quina és la simptomatologia associada a aquests tipus de tractaments i com es poden disminuir els seus efectes a través de la cosmètica o els massatges, per exemple.

El taller tindrà continuïtat amb una segona sessió, el pròxim 19 de desembre, dedicada específicament al maquillatge.