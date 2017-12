Les malalties infeccioses, les protagonistes

Les malalties infeccioses com les ITS, la sèpsia o les malalties tropicals són les protagonistes de «La Marató» d'aquest diumenge, en la qual es bolquen institucions, entitats i societat tant per recollir fons per a la recerca com per difondre informació per donar-les a conèixer.

Avui es tanca el cicle de conferències de l'ICS, l'Idibgi, l'IAS, la UdG i Salut amb una xerrada a les sis de la tarda al CaixaForum Girona sobre la vacunació, un dels principals mecanismes per combatre les infeccions. També es fan activitats d'educació sanitària als CAP de Girona, al Trueta, al parc hospitalari de Salt i a la UdG, on avui continuen les «càpsules de ciència» impartides per especialistes.

Un altre de les entitats que s'uneix a la causa és l'Associació de Treballadors de la Corporació de Salut de la Selva, entitat formada per professionals de l'hospital de Blanes i CAP de la Selva Marítima, que donaran dos euros a «La Marató» per cada donació de sang que es realitzi el pròxim dijous 21 de desembre, de 11.00 h a 16.00 h, a la sala d'actes de l'Hospital Comarcal de Blanes.