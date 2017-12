Nova missatgeria entre centres per agilitzar l´atenció als selvatans

La Corporació de Salut del Maresme i la Selva (CSMS) ha impulsat un sistema de missatgeria i connexió entre centres mèdics, tant públics com privats, que permet un diagnòstic més ràpid i evita visites als pacients. Aquest sistema de comunicacions, anomenat WiFIS, funciona amb una plataforma del Departament de Salut, i ja es fa servir amb èxit entre tots els centres de la corporació i les entitats privades adherides, destaquen des de l'entitat que gestiona els hospitals de Blanes i Calella.

Aquest projecte en línia amb el que té desenvolupat l'Institut Català de la Salut (ICS) permetrà que se'n puguin beneficiar el major nombre de centres disponibles.

I és que aquest model permet la interconnexió entre sistemes informàtics diferents, per tal d'enviar peticions de proves diagnòstiques, monitoritzar el seu seguiment i rebre resultats entre centres que treballen amb un mateix pacient.

En aquest sentit, no només serveix per enviar proves mèdiques, sinó que permet el diàleg entre professionals de diferents centres que atenen una mateixa persona.



Inspirat en els bancs

Per tal de tirar-ho endavant, s'ha agafat com a referència el sistema que fan servir els bancs amb els caixers automàtics. De la mateixa manera que es poden retirar diners des de qualsevol banc o caixa encara que no s'hi tingui un compte corrent, en aquest cas el que es fa és distribuir-se informació entre centres mèdics que no depenen d'un mateix organisme per agilitzar l'atenció al pacient.