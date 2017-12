Palamós redueix l´espera per a pròtesis de genoll i de maluc per sota dels sis mesos

L'hospital de Palamós ha reduït el temps d'espera per a les operacions de pròtesis de genoll i maluc per sota dels sis mesos. Des del gener d'aquest any, el centre ha realitzat prop de 450 intervencions que han permès rebaixar aquesta xifra.

En concret, s'han fet 278 operacions de genoll, que suposen un augment del 62,5% respecte al 2016, quan es van realitzar 171 operacions. En el cas de pròtesis de maluc, l'augment ha estat igual de proporcional, i ha passat de les 100 operacions a les 165 d'un any a l'altre, és a dir, un 65% més.

A finals de 2016, hi havia 322 pacients pendents d'intervenció que havien d'esperar més d'un any de mitjana per passar per quiròfan. En el cas de les pròtesis de maluc, la mitjana d'espera era de 304 dies, mentre que per a les pròtesis de genoll era de 421.

Actualment, hi ha 123 pacients baixempordanesos en la llista d'espera, 31 per a maluc i 92 per a genoll, és a dir una reducció del 62% respecte fa un any.

El temps d'espera també ha millorat notòriament, fins a situar-se per sota el mig any. Per a pròtesis de genoll hi ha 5,06 mesos d'espera (per 8,8 a finals del 2016) i per a maluc el temps d'espera es redueix a 3,55 (per 5,16 a finals del 2016).



Cirurgia de Recuperació Ràpida

La rebaixa dels temps d'espera és fruit del Pla de Xoc impulsat pel Departament de Salut, que es va iniciar a l'abril, detallen des del centre. A més, l'hospital palamosí també ha implantat parcialment l'anomenada Cirurgia de Recuperacio Ràpida, que ha permès disminuir l'estada mitjana dels pacients del 7,59 dies als 4,77.

Aquest nou sistema optimitza el procés de col·locació de les pròtesis gràcies a canvis en les tècniques anestèsiques, millores en la coordinació dels diferents serveis implicats (anestèsia, infermeria, rehabilitació, serveis socials i traumatologia) i sobretot a una major implicació i participació del pacient en el procés.

Com a resultat, s'aconsegueixen millores en els resultats funcionals i es redueixen les complicacions dels malalts.

A l'hospital de Palamós s'ha començat a implantar aquest sistema en tots els pacients que estaven en llista d'espera per pròtesis de maluc i genoll des de el mes d'abril i fins a dia d'avui, els resultats són molt favorables en quant a funcionals, de satisfacció i número de complicacion, indica el centre.