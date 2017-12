Santa Pau posarà un punt d´informació turística en un mòdul

L'alcalde de Santa Pau, Josep Companys (UxSP-ERC), en el ­darrer ple, va anunciar l'activació d'un mòdul d'informació turística a l'entrada del nucli urbà. L'estructura, d'uns 20 metres quadrats, estarà formada per una oficina, una sala de projeccions i uns sanitaris.

Per tal de comprar el mòdul l'Ajuntament preveu una partida de 19.400 € en el pressupost del 2018. La previsió és que la nova oficina s'instal·li a l'entrada del poble, en una zona amb aparcament.

En el mateix ple, l'Ajuntament de Santa Pau va aprovar una modificació de crèdit de 97.072 €. Segons va explicar el regidor d'Hisenda, Narcís Feixas (UxSP-ERC), 68.000 € venen del superàvit del romanent de tresoreria i 44.000 € d'amortitzacions de préstecs.

El canvi en les previsions comptables preveu la compra d'un programa informàtic per a la recaptació, una subvenció per a la festa major, millores a l'edifici de l'hospital de Sant Roc, al centre cívic de can Blanch i a l'ermita d de Santa Agnès: ajuts per a esdeveniments juvenils, comunicacions telefòniques i finançament de l'assessorament jurídic.

Amb l'aprovació del canvi comptable, l'Ajuntament queda amb un deute de 37.000 €.