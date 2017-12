La temperatura ha baixat en 22 graus en només dos dies a Salt

Les comarques de Girona es van llevar ahir amb glaçades generalitzades i fred molt intens. El cel serè i el sol que va lluir durant algunes hores del dia va ser enganyós perquè els termòmetres van restar sota zero a tota la demarcació durant les primeres hores del matí.

Arran de costa fins i tot els termòmetres van caure en picat. Als Aiguamolls de l'Empordà, al Port de la Selva o a Girona ciutat ahir es podia veure una cap blanca de gel en camps i també en vehicles estacionats. Des de la plana es podien veure les muntanyes emblanquinades de les Salines Bassegoda i de l'Albera.

Una imatge hivernal es va tenir al llarg del dia d'ahir tot i el sol. Les temperatures més destacades en zona de la plana es van donar per exemple a Fornells amb fins a 6,3 graus, a Vilobí d'Onyar amb 6,8 negatius, a Girona ciutat, amb 5,5 sota zero, o Banyoles, amb -2,3.

Aquesta situació de cru hivern també es va traslladar a l'Alt Empordà, on els darrers dies el mercuri s'havia mantingut en positiu a la majoria de municipis gràcies al vent. En canvi, ahir al matí es va poder veure com per exemple a Castelló d'Empúries, la mínima havia caigut fins als 4,2 graus negatius o a Sant Pere Pescador, fins als -4,7.

Al Pirineu i Prepirineu la situació meteorològica no va divergir tant de les últimes hores, on, per exemple, el dimecres va pedregar a la comarca de la Garrotxa. A Das, però, es va donar una mínima de -12,1 graus, que, segons el Meteocat, és la més baixa des del començament de l'hivern meteorològic.



22 graus menys en dos dies

El meteoròleg i col·laborador del Diari de Girona Gerard Taulé ahir va analitzar la situació meteorològica viscuda a les vuit del matí a Girona i rodalia i va poder constatar que la temperatura en dos dies ha arribat a baixar en 22 graus a les Deveses de Salt. El dilluns, hi havia un registre de 15 graus, mentre que ahir, de 7 sota zero.

Aquesta reculada dels registres amb un cel serè i la forta inversió tèrmica va deixar una mínima de 1,7º a Juià-Els Àngels. Aquesta situació viscuda ahir va deixar una gelada forta i unes mínimes a Sade -6,3 graus, a Salt de -1,8 graus i a Sarrià de Ter de -2,1 graus.

Un ambient molt i molt fred, va destacar el meteoròleg, que va recalcar que continua la situació de sequera excepcional. A l'estació de la Devesa-Girona han caigut només 476 litres aquest any, quan la mitjana és de 793 litres a Girona durant el segle XXI i 670 litres, el segle XX. De pluja, dimarts en va caure a Sarrià (0,4 litres) i Salt-centre (0,2 litres). Avui la situació meteorològica es revertirà i està previst que les temperatures pugin.