Un tren de rodalies s´avaria a Flaçà i han d´evacuar els viatgers a un mitjana distància

Un tren de rodalies que anava a Portbou va avariar-se aquest dimarts a la nit a l'estació de Flaçà.

Aquest havia passat per Girona poc després de les deu de la nit i en arribar a l'estació de Flaçà va quedar aturat.

Els passatgers que hi anaven a bord van haver de ser evacuats en un altre tren. Segons testimonis, van traslladar-se en el següent comboi programat, un mitjana distància, que sortia a les 22.17 hores de Girona.

El tren avariat va quedar aturat a l'andana de l'estació de Flaçà i ahir al matí encara hi era.

Es dona el cas, segons fonts de Renfe, que el comboi va patir una avaria que no va permetre que durant la nit pogués reprendre la marxa. Ahir, per intentar-ho resoldre, un mecànic de la companyia s'hi va personar però un cop analitzada l'avaria, va veure que no es podia arreglar. Per aquest motiu, es va enviar un tren buit per remolcar l'aparell de Rodalies cap a Barcelona.