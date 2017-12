Les 38 històriques rescloses de Sant Joan, en un llibre

Els investigadors Josep Oliveras i Manel Soler han documentat 38 rescloses destinades a la producció d'energia o l'emmagatzematge d'aigua al terme de Sant Joan les Fonts.

Oliveras i Soler, acompanyats de l'alcalde Joan Espona, ahir, varen presentar el llibre La força hidràulica a Sant Joan les Fonts. La presentació del llibre tindrà lloc el 23 de desembre a les sis de la tarda al monestir de la localitat.

Segons ha explicat Josep Oliveras, el llibre és resultat d'anys de cerca a les ribes dels rius, rierols i torrents del terme de Sant Joan les Fonts. En el treball, han documentat tots els elements del riu que han servit per generar energia: rescloses, turbines, canals, tubs, recs...

Per fer-lo van seguir 25 recs i torrents. En els cursos d'aigua més petits van localitzar les rescloses destinades a envasar l'aigua potable dels habitants de les masies. Entre d'altres, Oliveras ha documentat les rescloses de Rapàs, Rapassot, la Casica, la del torrent de Soler, o la del rec de Verteig.

També ha enumerat les recloses dels rierols Turonell i Riot a la zona de Begudà. En aquest cas, en una bona part, servien per emmagatzemar aigua per regar els camps i els horts.

La part principal del treball és la centrada en els cursos del riu Fluvià i la riera de Riudaura. A la riera de Riudaura, han documentat rescloses fetes per a molins i per a turbines. Es tracta d'un tram de riu en el qual hi ha edificis que tenen denominacions com el Molí Nou o la Turbina. També hi ha els canals d'aigua i els ponts que traslladaven l'aigua a les grans fàbriques de paper de la vora del Fluvià.

En el Fluvià, segons Josep Oliveras, és on han trobat les rescloses de més consideració. La més important i emblema del poble és la del Molí Fondo. Es tracta d'una resclosa de 12 metres d'altura natural i 3 de paret artificial.

També han documentat la de la fàbrica T, la de la Sebastiana i la de la Fluinsa. Són rescloses que volten entre els 3 i 4 metres d'alçada.

Manel Soler, l'altre investigador, ha ressaltat que han tingut dificultats a l'hora de trobar testimonis orals que recordessin les reformes de les construccions i els aiguats, perquè, segons ha dit, «les generacions es van perdent». També ha destacat les facilitats que els han donat els propietaris per entrar als edificis.

L'alcalde, Joan Espona, ha apuntat que el llibre mostra una visió de la força que va suposar l'origen del poble.