Banyoles celebra la X Fira de Nadal i Mostra amb demostracions d'oficis a la plaça

La Fira de Nadal i Mostra d'oficis de Banyoles celebrarà la desena edició aquest cap de setmana, amb una quarantena de parades i setze demostracions professionals a la plaça Major –com ara d'un marroquiner, un sabater, un forjador, un teixidor, una tenyidora de teixits, un cisteller, un terrissaire o un cal·lígraf. Entre les novetats d'enguany hi ha l'ampliació dels tallers infantils, un tió gegant durant tot el dissabte i una actuació musical diumenge al matí, a càrrec de la narradora Olga Cercós i la pianista Marina Pagès.

Com els altres anys, el Grup Gastronòmic oferirà un brou de Nadal a la plaça Major: dissabte al matí, a partir de les 11, i dissabte a la tarda, a partir de les 6. També hi haurà l'espai de Circ Nadalenc, ambientat en els oficis tradicionals per commemorar la 10a edició de la fira; l'arribada del patge Mec a Banyoles; la visita guiada a l'exposició de pessebres; una desfilada de moda i una cantada itinerant de Nadales.