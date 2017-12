La collada de Toses és el segon tram amb més risc d'accident d'Espanya

Les comarques de Girona compten amb el segon tram de carretera on hi ha més risc de patir un accident de trànsit d'Espanya. Es tracta de la collada de Toses, un tram de 62,2 quilòmetres de longitud de la Nacional 260 que va de Ripoll a Puigcerdà. En aquest tram negre circulen cada dia 2.313 vehicles i de mitjana hi ha set accidents mortals o amb ferits greus cada any.

Aquest és el resultat que ha revelat l'estudi EuroRAP Espanya que ahir va fer públic el RACC però que no apareix a l'EuroRAP de Catalunya perquè és una carretera que té una mitjana de 2.300 vehicles al dia i l'informe català només té en compte aquells trams que tenen una IMD (Intensitat Mitjana Diària) de 2.000 vehicles. Segons el RACC, la diferència de criteris aplicats en cada estudi respon a motius tècnics.

La carretera N-260 és una via que transcorre entre Portbou i Puigcerdà i que té molts pocs trams desdoblats. Cal recordar que hi ha tres municipis de l'Empordà que s'han mobilitzat aquest any per denunciar la seva perillositat, es tracta d'Ordis, Navata i Borrassà. El motiu principal és una cruïlla on hi ha alta sinistralitat. I a Portbou també s'ha reclamat en moltes ocasions per part de l'Ajuntament que es desdobli aquesta via que uneix Catalunya amb França, ja que és molt estreta i amb corbes molt pronunciades.



Quilòmetres negres

L'N-260 també apareix en l'EuroRAP d'Espanya com a la primera carretera amb més quilòmetres negres i vermells. És a dir que tenen un molt alt i alt perill de produir-s'hi un accident de trànsit.

Si ens centrem en l'anàlisi de l'EuroRAP de Catalunya, que analitza l'últim trienni (2014-2016), cal destacar en primer lloc que Girona és la demarcació catalana amb més quilòmetres de carreteres (un 20%) amb un risc «molt alt» de patir un accident greu o mortal. Tot i això, cal destacar que disminueix un 1% respecte a l'estudi de l'any anterior.

L'estudi alerta que tot Catalunya compta encara amb més de 2.000 quilòmetres de carreteres amb risc alt o molt alt de patir un accident greu o mortal. Això representa el 33% de la xarxa viària.



Dos trams d'alt risc a Girona

Pel que fa als trams amb més risc de patir un accident de trànsit cal destacar que dels deu que conformen la llista, n'hi ha dos de les comarques de Girona. El primer que apareix es troba en setena posició i és la GI-641: en el tram que va des de l'encreuament de la C-31 a Torroella de Montgrí fins a l'Estartit. Es tracta d'un itinerari de 5,5 quilòmetres de longitud i on a diari hi passen 7.955 vehicles de mitjana. Aquí el risc d'accident és alt i cada any n'hi ha de mitjana 1,3 amb morts o ferits greus. Es tracta d'una via que va especialment carregada en època estival, ja que connecta amb la costa.

L'altre tram gironí amb risc alt de sinistralitat és el que comprèn l'N-II des de Malgrat de Mar fins a la C-63 a Lloret de Mar. Són 10,4 quilòmetres de carreteres on circulen de mitjana 19.982 vehicles cada dia. Aquí hi ha sis accidents mortals o amb ferits de caràcter greu cada any. De l'anàlisi dels trams amb més risc d'accident, el RACC destaca que es pot concloure que són en vies de calçada única, amb intensitat de trànsit mitjanes o baixes. La carretera de l'Arrabassada (BP-1417 entre Barcelona i Sant Cugat) és el tram amb més risc d'accident i ocupa el primer lloc en risc per segon any consecutiu.

A la costa, alta sinistralitat

A l'informe també s'analitzen els trams amb més accidentalitat en general i cal dir que majoritàriament són de la regió metropolitana de Barcelona, ja que és on hi ha més intensitat de trànsit. Amb tot, cal dir que al sisè lloc de la llista dels 10 trams amb més concentració d'accidents hi ha de nou el tram de l'N-II i C-63 que connecta Malgrat de Mar amb Lloret de Mar. L'estudi calcula que de mitjana hi ha un accident de trànsit amb 0,57 morts i/ o ferits greus per quilòmetre de via.

Aquesta carretera també apareix en un altre apartat de l'informe que són els trams amb més accidents de motos i ciclomotors de Catalunya. De les comarques de Girona apareixen dos trams, el de Malgrat amb Lloret i el de la GI-600 que transcorre entre Tordera i Blanes.

El de Lloret de Mar i Malgrat (B-682 i C-63) cal dir que l'any passat no figurava en el rànquing i enguany apareix al sisè lloc. En aquests 10,4 quilòmetres hi ha una mitjana de 0,42 accidents de motos per cada quilòmetre. A la GI-600 entre Tordera i Blanes en canvi, la situació varia poc, hi ha una mitjana de 0,37 accidents de moto per quilòmetre dels 5,3 que comprenen aquesta via. De tot Catalunya el punt amb més accidents de moto és a la C-58 entre Barcelona i Cerdanyola del Vallès (C-33 i C-17 fins a l'AP-7).