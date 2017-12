El comerç olotí augmenta en un 20% els clients provinents de Barcelona i el Ripollès

A Olot, els clients provinents de l'àrea metropolitana de Barcelona, Osona i el Ripollès han augmentat en un 20% en els darrers dos anys. La puja de persones de les comarques de Barcelona i del Ripollès ha estat comptada segons enquestes fetes als botiguers durant l'estiu passat.

La dada i d'altres van ser presentades ahir pel regidor de Promoció Municipal, Estanis Vayreda, i pel president de l'Associació de Comerciants d'Olot, Josep Rovira.

Segons les dades presentades, els veïns i veïnes d'Olot i de la Garrotxa són els clients principals dels comerços d'Olot. Es tracta d'una clientela habitual que fa les compres d'una manera planificada. L'altra banda de clients són les persones provinents d'Osona, Barcelona i Ripollès. Segons les dades, es tracta del 30% del total de clients i ha augmentat en un 20% en els darrers 2 anys.

El mateix treball ha documentat que el perfil del client més habitual del comerç olotí té entre 45 i 63 anys, un 29%, seguit dels de 31 a 45 anys amb un 27%. Un dels reptes que posa en relleu la mateixa enquesta és que el comerç olotí necessita consolidar la franja d'edat de 31 a 45 anys i atraure el públic més jove als establiments.

Les dades indiquen que el dissabte i el dilluns són els dies de la setmana de més afluència comercial i el desembre el mes amb més compres. Els dies previs a Nadal són el moment amb més vendes seguit a molta distància de la resta de mesos de l'any. Per aquest motiu, els comerciants es fixen com a objectiu atraure més clients en els mesos de febrer, març i octubre, quan habitualment es ven menys. Han detectat que és en aquest període quan necessiten impulsar campanyes de promoció.

Per ampliar el públic potencial i consolidar els clients més joves, el comerç d'Olot ha creat nous canals de comunicació. Gairebé la meitat dels establiments tenen pàgina web (un 30% l'ha creada en el darrer any) i un 72% són presents a les xarxes socials.

Segons ha explicat el regidor Estanis Vayreda, cada vegada hi ha més botigues que opten per tenir oferta de gènere en línia per enviar els productes o perquè els clients els encarreguin i els vagin a buscar a la botiga.



Enquesta

El passat mes de juliol, l'Ajuntament d'Olot, amb la col·laboració de l'Associació de Comerciants d'Olot (ACO) va fer arribar una enquesta als comerciants de la ciutat per tal de conèixer les seves necessitats, els seus objectius i inquietuds de cara al futur.

Un total de 159 comerços, majoritàriament del centre, varen contestar el qüestionari. Representa un 35% dels 450 establiments, on va arribar la consulta. Es va tractar d'una enquesta en línia que intentava recollir i conèixer l'opinió dels comerciants sobre el sector i després proposar accions de millora dins del projecte «Comerç Plus».

Segons es desprèn de l'enquesta, un 34% dels comerços varen obrir el negoci entre els anys 2011 i 2014, mentre que un 32% va aixecar la persiana entre els anys 1976 i 2000, un 18% està en actiu des d'abans de 1975 i un 16% després de 2015.

Pel que fa al local que ocupen, el 24,3% dels comerços estan en espais de propietat en els quals 6 de cada 10 han fet obres de reforma en els darrers 10 anys (un 37,6% va reformar les instal·lacions entre els anys 2006 i 2014 i un 23,4% en els darrers 2 anys).

Set de cada deu comerciants han respost que paguen entre 300 i 1.000 euros de lloguer i que l'espai destinat a sala de venda fa entre 20 i 69 m2 .

L'Ajuntament ha presentat els resultats de l'enquesta als comerciants, amb els quals iniciarà un seguit de reunions per analitzar les dades amb detall i treballar les propostes de futur. La idea és millorar la il·luminació, la seguretat i impulsar plans de dinamització.