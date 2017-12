L'Ajuntament de Banyoles retira la pancarta per la llibertat dels «presos polítics»

L'Ajuntament de Banyoles ha retirat la pancarta per la llibertat dels "presos polítics" que des del mes passat hi havia penjada a la façana. L'equip de govern (CiU) ha decidit treure-la abans que la Junta Electoral els enviés un requeriment tal com ha passat a altres consistoris gironins, com ara Girona, Figueres, Ribes de Freser i Camprodon.

L'edifici serà col·legi electoral en les eleccions del pròxim 21-D. Pel que fa a la pancarta, es posarà a disposició d'un particular perquè la pugui posar a la façana de casa.