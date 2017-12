L'hospital Trueta inverteix 12 milions en un nou edifici annex

L'hospital Josep Trueta de Girona està dissenyant un nou edifici annex que ha de permetre fer més operacions i tractaments contra el càncer. El nou espai que ha de servir per descongestionar els serveis quirúrgics i oncològics. Actualment, el projecte constructiu s'està redactant i contempla aixecar un recinte de 3.900 metres quadrats repartits en tres plantes. A banda, es remodelaran 2.500 metres quadrats del centre actual. Amb aquesta actuació, l'hospital gironí passarà de tenir onze quiròfans a un total de setze. El projecte també contempla incrementar les places a l'hospital de dia oncològic: De les 25 actuals es passarà a 40. Una de les novetats és que hi haurà un quiròfan híbrid per fer cirurgia poc invasiva. Aquesta inversió, que rondarà els 12 milions d'euros , ha de servir per retallar i complir amb les llistes d'espera del CatSalut.

La fisonomia de l'hospital Josep Trueta canviarà en breu, en la seva part més propera al riu. El motiu és que està prevista la construcció d'un edifici annex que ha de permetre descongestionar dos serveis puntals: oncologia i cirurgia. Actualment, el projecte està en fase de redacció per part de PMMT, els encarregats de dissenyar el nou espai. Segons fonts del centre hospitalari, la feina "avança a bon ritme" i esperen donar-la per acabada "en els propers nou mesos".

Aquesta millora del servei es faria aixecant un nou edifici de 3.900 metres quadrats i reformant-ne 2.500 ja existents. En total, 6.500 metres quadrats repartits en tres plantes que han de respondre a les necessitats dels professionals. Uns professionals que participen també del disseny del projecte aportant algunes demandes com que hi hagi quatre passadissos: un per a material brut, un d'estèril, un altre de tècnic i un darrer obert als usuaris.

El projecte passa per elevar dues plantes més l'actual edifici de l'Institut Català d'Oncologia (ICO). El segon pis de moment quedarà com un espai de reserva i el tercer seria la zona destinada a l'ampliació de l'àrea quirúrgica, connectada amb les sales per operacions ja existents.

La inversió que es preveu per aquesta obra ronda els 12 MEUR tal i com ja va anunciar el passat estiu el conseller destituït Toni Comín. El Bloc Quirúrgic és, juntament amb el servei d'Urgències, una de les remodelacions que el Govern preveu mentre no es desencalli la construcció d'un nou hospital Trueta.

Més espai per la zona de cirurgia

Amb les obres del nou Bloc Quirúrgic, el Trueta passarà a tenir cinc quiròfans més. Ara mateix, l'hospital de referència de les comarques gironines té vuit quiròfans per a cirurgia programada, dos més per a urgències i un altre per a cirurgia major ambulatòria. La inversió ha de permetre crear cinc sales d'operació més, una de les quals seria híbrida i que comptarà amb dispositius d'imatge mèdica que facin cirurgia poc invasiva, una tècnica que fan servir sobretot les especialitats cardiovascular i de neurocirurgia.

Els increments també es donarien a l'Àrea de Reanimació Postquirúrgica (de nou punts a setze), la Unitat de Recepció i Recuperació Preanestèstica i Postanestèstica (URPA) passaria de nou a divuit i finalment la Unitat de Cirurgia Major Ambulatòria tindria quatre lliteres i sis butaques.

Durant l'any 2016, al Trueta van fer un total de 10.715 intervencions quirúrgiques, de les quals 9.858 van ser de cirurgia major: 4.356 programades amb ingrés, 2.993 urgents i 2.509 programades ambulatòries.

Més espai també per oncologia

L'hospital de dia oncològic també creixerà amb aquesta reforma, passant de les 25 places actuals a les 40. La xifra actual és "insuficient", admeten des del Trueta, si es tenen presents les recomanacions que fa el Departament de Salut.

En els últims anys, el centre ha registrat un increment progressiu de l'activitat quirúrgica oncològica. El 2016 van fer un total de 1.788 intervencions oncològiques de mitjana i alta complexitat. El 21% de les operacions que es fan al Trueta corresponen a usuaris de la seva àrea de referència com a hospital bàsic, el 69% a pacients de la resta de regió sanitària de Girona com a centre de referència i el 9% restant a pacients de fora de la regió.

Text

Secció/Subsecció: Societat, Sanitat i salut

Codificació territorial: Gironès, Comarques giro