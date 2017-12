«La Marató» Els universitaris s'impliquen en la recaptació i la divulgació

Des de dimarts i fins ahir, estudiants de les facultats de Medicina i Infermeria de la Universitat de Girona han ajudat a recaptar diners per a La Marató de TV3, dedicada a les malalties infeccioses, i han dut a terme activitats de divulgació als campus universitaris, centres d'atenció primària de Girona i als hospitals Trueta i Santa Caterina. Els universitaris han ajudat a difondre la importància d'una bona higiene de mans com a factor clau per reduir els contagis.