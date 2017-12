Mor un noi de 29 anys de Girona en un accident a Sant Jordi Desvalls

Un jove de 29 anys va morir aquest dimecres a la nit en un accident de trànsit a la GI-633 al seu pas per Sant Jordi Desvalls. La víctima conduïa un turisme, un Peugeot 306 de color platejat, i va patir una sortida de via. Els Mossos d'Esquadra investiguen les causes de l'accident mortal. El sinistre viari es va produir quan passaven quatre minuts de les onze de la nit al punt quilomètric 5,4 d'aquesta carretera (GI-633) que uneix Sant Jordi Desvalls amb Cervià de Ter.

La víctima mortal es deia Arnald Pararols Mesalles i era un jove de 29 anys veí de Girona. El jove tenia vinculació familiar amb la colla dels Marrecs de Salt, amb la qual de petit havia estat relacionat.

El succés va fer activar quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i quatre ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

El vehicle del noi va fer diverses voltes de campana i els serveis d'emergències no van poder fer res per salvar la vida del jove.

L'accident de trànsit va produir-se en plena recta de la carretera GI-633, una via que només té un carril per sentit de la marxa, és estreta i no compta amb voral. Aquest fet en ocasions pot suposar un perill si s'és víctima d'un accident de trànsit o també si s'és usuari de la via i algú no respecta les normes de trànsit.

Amb la mort del jove de Girona ja són 46 les persones que han perdut la vida en un accident de trànsit en les vies urbanes i interurbanes de les comarques de Girona durant aquest any.

L'accident de trànsit mortal més recent es va produir en ple pont de Desembre i també van perdre la vida dos joves: un noi de 21 anys també de Girona i una noia, de 25 de Salt.

Aquest tràgic succés es va produir a l'autopista AP-7 al punt quilomètric 64,7 dins del terme municipal de Vilablareix. Per causes que actualment s'estan investigant, es va produir un xoc entre un camió, una furgoneta i quatre turismes i com a conseqüència van morir el conductor i la passatgera davantera d'un dels cotxes implicats. A més de les dues víctimes mortals, hi va haver cinc persones que van resultar ferides de diversa gravetat en aquest sinistre viari de caràcter múltiple.