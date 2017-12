El Pla de l'Estany crea un servei per atendre el col·lectiu LGTBI a la comarca

El Consell comarcal del Pla de l'Estany ha creat un Servei d'Atenció Integral (SAI) per a persones LGTBI, d'acord amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat i dintre del previst per la llei que garanteix i vetlla per la protecció dels drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals.

El nou servei, impulsat per l'àrea de Benestar Social del Consell comarcal, és un punt d'informació i atenció personalitzada i de proximitat a les persones LGTBI, i a les que s'hi adrecin per qüestions de diversitat i orientació sexual i d'identitat o expressió de gènere. El Consell va informar que el SAI posa a disposició del col·lectiu LGTBI una xarxa de serveis i professionals, a dins i a fora del territori, per ajudar a resoldre les necessitats que tinguin. Entre les prestacions que ofereix el SAI hi ha la d'informar de qualsevol tema relacionat amb el col·lectiu i atendre incidències i possibles casos de discriminació, orientant la persona que hagi denunciat una situació d'aquest tipus.