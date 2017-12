La UdG idea un xupa-xup per detectar malalties infeccioses

Alumnes de la Universitat de Girona (UdG) han ideat un xupa-xup per detectar malalties infeccioses, un projecte amb el que han guanyat una competició d'innovació en què han participat més de 7.000 estudiants dividits en 360 equips. Els alumnes del Màster en Emprenedoria i Desenvolupament Empresarial de la UdG han guanyat la competició Dream BIG Challenge de la festa de la innovació iFest, que ha tingut lloc al Palau Sant Jordi de Barcelona i en què els participants havien de resoldre diversos reptes.

El grup de la UdG format pels estudiants ( players) i els professors del màster Josep Llach, Rudi de Castro i Andrea Bikfalvi ( shakers) ha estat el millor resolent el repte plantejat pel Parc Científic de Barcelona centrat en les malalties infeccioses, un dels principals desafiaments de la salut pública del món actual: «Es pot predir l'evolució geogràfica de les malalties tropicals mitjançant eines de big data?». A més d'aquest, hi havia altres reptes proposats per les empreses Fluidra, Aigues de Barcelona i Uriach.

La proposta de l'equip de la UdG consisteix en un caramel intel·ligent per controlar la difusió de les malalties tropicals. L'anomenat «xupa-xip» conté un xip dins el pal, que en consumir el caramel, analitza la saliva. El xip envia els resultats de la prova i la geolocalització del pacient en temps real per a poder analitzar les dades recollides. Amb aquesta informació es pot preveure com avança la malaltia i es poden prendre mesures per aturar-la i eradicar-la.

El «xupa-xip» ha estat escollit com a millor idea disruptiva amb un sòlid model de negoci, després de superar diverses fases. Com a premi, els estudiants de la UdG podran desenvolupar la seva idea en un viatge per Europa al febrer de l'any que ve, presentaran el seu projecte al Mobile World Congress 2018 i podran assistir a un workshop en una reconeguda escola de negocis per treballar competències claus per al seu futur professional.