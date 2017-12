Bolcats en la lluita contra les malalties infeccioses

Institucions, entitats i ciutadans es mobilitzen un any més per contribuir a La Marató de TV3, que se celebra demà amb la vista posada en la lluita contra les malalties infeccioses. Aquest cap de setmana s'intensifiquen les activitats arreu de la demarcació per recaptar fons per a promoure la recerca que ajudi a combatre patologies com les malalties de transmissió sexual (ITS), la sida, la sèpsia o l'hepatitis o malalties tropicals com el dengue, el zika o la malària. Aquest important problema de salut pública causa una de cada tres morts al món.

Girona acollirà demà l'onzena edició de «La Marató per La Marató de TV3, organitzada per l'Ajuntament i pel Club Atletisme Girona. El tret de sortida de la prova es farà a les 9.30 del matí des del carrer de Santa Clara, i diversos atletes del Club Atletisme Girona faran 37 voltes al circuit urbà per completar el recorregut d'una marató (42,195 km) acompanyats per un binomi de bombers totalment equipats en modalitat de relleus. El cos també hi col·labora amb tallers per a la mainada.

L'objectiu és mobilitzar tant a atletes populars com ocasionals o caminants perquè facin un donatiu per a La Marató, i realitzin una o més voltes acompanyant als atletes que realitzaran la totalitat del recorregut. El total de la recaptació anirà destinada a l'esdeveniment solidari.

Salt també posarà el seu granet de sorra a la causa demà. El consistori, la Generalitat a Girona i l'Escola Universitària de la Salut i l'Esport (Euses) organitzen el cinquè «Salt per la Marató de TV3» a la Zona Esportiva del Pla per fer sensibilització sobre les malalties infeccioses i recaptar fons per a la investigació.

Des de les 9 del matí i fins a dos quarts de 2 es realitzaran activitats destinades a totes les edats. Hi haurà torneig de futbol, el Club Natació Salt promourà el repte 50x100 metres, taller i caminada de Nordic Walking Girona per les Deveses de Salt, partits de bàsquet, masterclass de zumba i exhibicions de patinatge, kayak polo i gimnàstica artística. Per als més petits també s'han previst activitats lúdiques.

Per finalitzar, totes les entitats i participants realitzaran una figura humana en el camp de futbol reflectint la temàtica de les malalties infeccioses, i es farà un sorteig d'obsequis entre tots els participants a la jornada.

I si Salt i Girona aposten per l'esport, a Banyoles la protagonista serà la música. Més de 500 artistes locals participaran en un concert multitudinari diumenge al matí a la zona de la muralla. Setze grups banyolins de música, dansa, rock i cultura popular i tradicional passaran per l'escenari principal del concert, mentre que els alumnes més petits de l'Escola Municipal de Música de Banyoles faran el seu propi concert a la plaça de la Font que també començarà a les 10.30.

A més, La Marató a Banyoles ha comptat, enguany, amb la col·laboració de vint estudiants de secundària que participen en el projecte d'emprenedoria Toni, una iniciativa de l'Ajuntament que convida els joves a aportar idees per millorar la ciutat i que porta el nom del professor Toni Carmona, mort fa cinc anys.

Figueres també uneix solidaritat i música. Per una banda, les corals figuerenques -des dels petits de l'escola Sant Pau fins als més grans de la Coral Icaris- s'uneixen demà a la plaça de l'Església al migdia per recaptar fons amb les seves seus. Per l'altra, el Foment de la Sardana Pep Ventura de Figueres també convoca, a partir de les 12 de demà, a la plaça de Catalunya per fer una ballada de sardanes. Al mig d'una de les rotllanes hi haurà una senyera amb flors de Nadal i quan acabi, la gent recollirà les flors que prèviament ha pagat i quedarà a terra l'anagrama de La Marató.

A Blanes també són diverses les entitats que se sumen a la cita, tant avui com demà. Els Manaies blanencs fan aquesta tarda una cercavila; els membres de l'Agrupament Escolta i Guia Pinya de Rosa, la gent del CAU, també fan avui a partir de les 10 del matí al Banc dels Músics unes Jornades sobre Malalties Infeccioses, i a les 2 del migdia al dinar popular que es farà en aquest mateix indret. Avui també hi ha concert del Cor de Cambra Sota Palau i demà, el Col·legi Cor de Maria organitza a partir de les 12 del migdia al Passeig de Mar, l'Estenedor dels desitjos. D'altra banda, la Fundació Privada Carl Faust ha anunciat una vegada més que els ingressos recaptats amb la venda d'entrades per visitar el Jardí Botànic Marimurtra demà es destinaran a La Marató de TV3.