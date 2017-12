Cinc milions per començar la planta de triatge de Sant Jaume el 2018

Cinc milions per començar la planta de triatge de Sant Jaume el 2018 olot

L'alcalde de Sant Jaume de Lliercai conseller comarcal , Jordi Cargol (PDeCAT), ha explicat que el Consell Comarcal de la Garrotxa compta amb una reserva de la vora de 5 milions d'euros per tal de començar les obres del Centre de Triatge de Residus de l'any vinent. En aquesta reserva s'hi inclouria el milió d'euros aportats per l'Agència Catalana de Residus l'any passat i que no es van gastar i uns 435.000 ? també de l'Agència Catalana de Residus comptabilitzats en el pressupost aprovat el dijous, dia 14 de desembre.

Cargol ha indicat que els tècnics de l'Incasol treballen en una solució per encabir la planta al polígon de Politger i alhora respectar l'expansió d'una important empresa metal·lúrgica. L'alcalde va valorar que les obres poden començar entre l'estiu i la tardor del 2018.

El el ple de dijous, el president del Consell Comarcal, Joan Espona (PDeCAT), va indicar que el Consell té resolt el finançament del Centre de Triatge pels propers exercicis. Es tracta d'un equipament valorat en uns 14 milions d'euros.

També en el ple, el Centre de Triatge de Residus va motivar el vot en contra de la CUP. El conseller, Lluís Rubió (CUP), va qualificar l'equipament d'innecessari. Va argumentar que amb una millora de la recollida i de la posterior gestió dels residus n'hi hauria prou per arribar als percentatges de triatge necessaris.

El Centre de Triatge va ser un dels factors exposats per la consellera d'Hisenda Fina Surina per explicar un augment en el pressupost del 2018 de 4.750.000 ? respecte al d'enguany.

El Consell Comarcal de la Garrotxa va aprovar un pressupost de 21.063.100 ?. Es tracta d'un augment del 28% respecte als comptes del 2017 que van sumar 16.328.000 ?. El pressupost va ser aprovat amb els vots dels regidors de PDeCAT-DC, l'abstenció d'ERC i els vots en contra de la CUP i del PSC.



Assistència jurídica

La consellera Fina Surina (PDeCAT) va explicar que els comptes preveuen fons per la contractació d'un tècnic d'assessorament jurídic i una plaça d'administratiu. També va enumerar un increment en suport administratiu per a l'àrea de registre i atenció ciutadana per tal de fer efectiu el desplegament de l'administració electrònica.

Surina va assenyalar que el pressupost preveu recursos per una millora de les condicions salarials i laborals dels treballadors del Consell Comarcal.

Va explicar que en el 2018 els ajuntaments augmentaran les aportacions a la gossera comarcal i al Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. Va ressaltar la injecció de recursos derivada d'haver guanyat 2 contenciosos a l'Agència Catalana de l'Aigua.

El portaveu del PSC, Josep Guix, es va manifestar en desacord amb ajudes que, segons el seu criteri, no corresponen al Consell. Narcís Feixas (ERC) va indicar que haurien volgut participar en l'elaboració dels comptes.