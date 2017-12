La DOP Oli de l'Empordà obté la collita «més important» dels últims tres anys

La Denominació d'Origen Protegida 'Oli de l'Empordà' ha arribat aquest 2017 als 400.000 litres de producció. Es tracta de la quantitat més alta dels últims tres anys, si bé és una xifra "raonable" en relació al nombre d'oliveres que hi ha repartides per l'Alt i el Baix Empordà. El president de la denominació, Simon Casanovas, explica que el tipus d'oliva que es cultiva "te un rendiment molt alt" i això ha fet que, malgrat que ha estat un any sec s'hagi arribat als 400.000 litres. Casanovas ha destacat que es tracta d'un oli "d'alta qualitat" i posa en valor el fet de tenir el reconeixement DOP. "Aquest segell ens permet ser diferents a la resta d'olis que es fan, i amb el què costa produir actualment, per nosaltres és molt important a l'hora de vendre", ha reblat.

La plaça del Mercat del Lleó de Girona ha estat el lloc escollit aquest dissabte per presentar la desena collita de l'Oli de l'Empordà. Una collita que des de la DOP qualifiquen com a "molt bona", i és que ha estat la més important dels últims tres anys. En concret, els productors han arribat als 400.000 litres, una xifra que consideren "raonable" des del sector pel nombre d'oliveres. De fet, el president de la DOP Oli de l'Empordà, Simon Casanovas, explica que no hi ha més arbres que els anys anteriors, sinó que han aconseguit "un rendiment més alt" de l'oliva.

Quantitat al marge, Casanovas ha destacat la qualitat de l'oli que produeixen. "És verd, intens i aguanta molt millor la calor que d'altres, i això el fa especial", comenta. El president posa en valor la varietat que es fa servir, l'Argudell, i recorda que es tracta d'un tipus d'oliva que aguanta èpoques seques com aquest 2017.

Amb tot, des de la DOP reconeixen que, a diferència d'altres productes com el vi, a l'oli "no l'afecta tant la climatologia en termes qualitatius". Tot i això, des del sector recorden que sí que intervé en la quantitat. De fet, asseguren que els últims tres anys la producció va ser més baixa per les inclemències meteorològiques.

A la presentació de la collita del 2017 hi han participat diversos cuiners gironins que han donat suport al producte. També s'ha preparat un esmorzar a base de pa amb oli i una tapa que duia formatge fresc, crema de carbassa i olivada. Tot plegat amanit amb un raig d'oli.

Durant tot el matí d'aquest dissabte veïns de Girona han anat passant pels diferents estands dels productors i han pogut degustar l'oli i comprar-ne. Més tard s'ha fet una demostració de cuina a càrrec dels xefs que han participat a l'acte, i entre els quals hi havia, Joan Roca, copropietari del tercer millor restaurant del món, El Celler de Can Roca.



La importància de la DOP

Des del sector es vol destacar la importància de mantenir el segell DOP Oli de l'Empordà, ara que fa deu anys que van obtenir-lo. Casanovas ha explicat que es tracta d'una marca que "permet donar un plus de qualitat" a l'oli, ja que els diferencia de la resta. Per disposar d'aquesta distinció, cal que l'oli que es produeixi sigui Verge Extra.

"Qui compri Oli de l'Empordà sap que està obtenint un producte únic, que només pot aconseguir en aquesta zona. Això ens ajuda a vendre", concreta Casanovas, que també ha lamentat les dificultats que tenen per produir, en comparació a d'altres parts de l'Estat on hi ha grans extensions.

En aquest sentit, Casanovas ha reivindicat l'oli de l'Empordà com un producte de proximitat "que et garanteix una alta qualitat". "Nosaltres som una gota d'oli comparat al què es produeix a la resta de l'estat espanyol, però tenim un producte singular", assenyala.



Presentació a Figueres

La d'aquest dissabte no serà l'única oportunitat que tindran els amants de l'oli de provar la nova collita del 2017 de l'Oli de l'Empordà. D'aquí una setmana, el dissabte 23, tindrà lloc la presentació a Figueres, a la placeta baixa de la Rambla de 10 a 14 h. del matí.

Durant tot el matí es podrà tastar i adquirir l'oli nou directament dels productors de la DOP. A les deu del matí es farà un esmorzar de pa amb oli i xocolata i posteriorment, a les 12h, una sessió de cuina en directe a càrrec de l´Escola d´Hostaleria de Figueres.