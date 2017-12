El Trueta guanyarà uns 4.000 m2 amb un nou edifici a la banda fluvial

L'hospital Josep Trueta de Girona està començant a perfilar un dels seus projectes més ambiciosos a mitjà termini, l'ampliació del Bloc Quirúrgic i l'hospital de dia oncològic, pel qual preveu guanyar uns 4.000 m2 aixecant un nou edifici a la banda fluvial. Aquesta ampliació, que també suposarà la remodelació de 2.500 m2 de l'edifici actual, suposarà una inversió d'uns 12 milions d'euros i permetrà assumir més activitat quirúrgica i incrementar els tractaments de càncer, descongestionant dos serveis clau.

La redacció del projecte, que s'ha adjudicat a l'empresa PMMT, «està avançant a bon ritme i en els propers mesos ja es podria donar per enllestida», informa el centre, que remarca que per garantir que el projecte s'adapti a les necessitats assistencials, l'equip d'arquitectes i enginyers està treballant en col·laboració amb els professionals dels serveis implicats.

El projecte preveu la construcció d'un edifici nou de 3.900 m2 distribuïts en tres plantes, i la reforma de 2.500 m2 més de l'edifici principal, per passar dels onze quiròfans actuals a setze i dotar de més punts assistencials l'hospital de dia oncològic. La redacció del projecte s'ha fet tenint en compte l'estudi de necessitats en un escenari futur, que ha dut a terme el CatSalut.

L'ampliació de l'edifici s'ha de fer elevant-lo dos pisos més per sobre de l'actual edifici de l'Institut Català d'Oncologia (ICO). Així, el primer pis acolliria l'hospital de dia, el segon quedaria de moment com un espai de reserva i el tercer pis acolliria l'ampliació dels quiròfans, que quedarien connectats a l'Àrea Quirúrgica que hi ha actualment. També es renovarà l'actual Servei d'Esterilització.

L'Àrea Quirúrgica actual ocupa la segona planta de l'edifici principal i consta de vuit quiròfans per a cirurgia programada, dos sales a cirurgia d'urgències i un quiròfan per a cirurgia major ambulatòria.

El projecte preveu que el Trueta tingui cinc sales quirúrgiques més, una de les quals seria un quiròfan híbrid equipat amb dispositius avançats d'imatge mèdica, que permet realitzar cirurgia mínimament invasiva, tècnica utilitzada principalment en les àrees de cirurgia cardiovascular i neurocirurgia.

Pel que fa a l'Àrea de Reanimació Postquirúrgica passaria de disposar de nou punts d'atenció a setze, la Unitat de Recepció i Recuperació Preanestèsica i Postanestèsica doblaria els punts d'atenció (de nou a divuit) i la Unitat de Cirurgia Major Ambulatòria disposaria de quatre lliteres i sis butaques.

La proposta guanyadora preveu organitzar els espais interiors respectant els seus usos: hi haurà un passadís de material brut, un passadís estèril, un passadís tècnic per on es farà la mobilització de pacients amb lliteres, i un passadís d'accés obert als usuaris.

Aquesta obra clau mentre no es desencalli la construcció del nou hospital és «molt necessària», destaca el centre, per poder cobrir les necessitats cada cop més grans d'activitat quirúrgica oncològica i d'alta tecnologia i per complir amb els temps de resposta de Salut per a la resta de procediments.

Un cop s'hagin fet els treballs, s'equiparan els quiròfans per fer cirurgia robòtica, laparoscòpica i cirurgia terciària en les millors condicions possibles.

Pel que fa a l'ampliació de l'hospital de dia oncològic, actualment consta de 25 places, «molt insuficients, tenint en compte les recomanacions que fa el Departament de Salut», detalla el Trueta, que passarà a tenir-ne 40.



Canvis a l'exterior

L'aspecte exterior del Trueta canviarà per la banda que dona al riu. El disseny preveu relacionar l'aspecte ceràmic de la façana actual amb l'entorn de vegetació natural del vessant fluvial. El nou bloc estarà connectat amb l'Hospital, conservant patis interiors entre els dos edificis, per mantenir la ventilació i la il·luminació natural.

També es preveu un canvi de circulació de vianants a l'entorn del recinte hospitalari, ja que s'habilitarà una passarel·la que connectarà l'actual edifici de Consultes Externes i l'aparcament públic amb l'entrada principal de l'ICO, per s'escurçar el trajecte que cal fer actualment.

Aquesta nova passarel·la es construirà per sobre de l'actual pàrquing d'ambulàncies.