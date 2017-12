Les comarques gironines es bolquen amb la Marató de TV3

La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio ha tornat a mobilitzar milers de ciutadans de les comarques de Girona. Com a cada edició, la solidaritat s'ha traduït en actes relacionats amb la cultura, la gastronomia i sobretot l'esport. Una de les activitats que més gent ha congregat ha estat la 'Marató per a la Marató' que organitzen el Club d'Atletisme de Girona, el departament d'esports i els Bombers. L'any passat van recollir més de 3.000 euros entre els centenars de corredors que van participar-hi, i aquest any esperen superar-ho. "Combinar esport, salut i solidaritat és un tret de la ciutat", explica el tècnic d'esports de l'Ajuntament de Girona Pau Monton. Les quines solidàries també són un clàssic de la Marató. Pobles com Besalú (Garrotxa), Vilablareix o Cassà de la Selva (Gironès) en celebren algunes de les més destacades.