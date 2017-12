Una empresa instal·larà un càmping de cases sobre els arbres al Ripollès

L'empresa Sueños en los Árboles té previst instal·lar una modalitat de càmping amb cabanes a sobre d'arbres en una finca de Llaés que hi ha prop de les baumes, entre les poblacions de Ripoll i Vidrà. Aquesta modalitat ja existeix en altres zones properes, com a Sant Hilari Sacalm o Carcassona, però és encara inèdita al Ripollès.

Es tracta d'una iniciativa turística que consisteix a integrar les cases al medi ambient, construint-les en fusta a sobre mateix dels arbres. A més de les cases, també es construeixen plataformes que permeten anar d'una casa a l'altra sense haver de baixar a terra, tot amb materials naturals.

La iniciativa d'aquesta empresa la lideren una arquitecta i una enginyera que s'han posat en contacte amb l'Ajuntament de Ripoll per tal de tirar-ho endavant en els mesos vinents, segons explica el regidor Joaquim Colomer.

Per això, el mateix Colomer va visitar la iniciativa similar que ja fa anys que funciona a Sant Hilari, i afirma que «és un projecte que proposa una nova forma de fer turisme que s'adaptarà molt bé al municipi». Per fer el projecte ja tenen contractat el terreny, i només els faltava flexibilitzar la normativa municipal.

Per tal d'afavorir-ne la creació, l'Ajuntament va aprovar l'avanç de la modificació del POUM en el darrer plenari, pel que fa a la revisió del catàleg de béns naturals i la regulació de l'ordenació d'espais per a ús de càmping.

Aquesta modificació es fa per no tenir un pla urbanístic tan restrictiu en alguns aspectes. En els darrers mesos, alguns grups del municipi s'havien queixat també d'altres instal·lacions que s'havien fet en el medi natural, com ara una coberta per a cavalls que hi ha a Ordina o una piscina que s'ha construït en una altra finca.



Catàleg de béns naturals

Paral·lelament a la nova ordenació d'aquests espais, també està previst ampliar el catàleg de béns naturals amb arbres i arbredes monumentals, i reforçant la protecció dels exemplars que ja estan catalogats.

Tots els grups polítics van votar-hi a favor, i fins i tot el regidor de la CUP Santi Llagostera en va destacar el caràcter d'activitat «respectuosa» amb el medi ambient.