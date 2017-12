Multen amb 160.000 euros les elèctriques per tallar la llum a famílies vulnerables

L'Agència Catalana de Consum ha posat 160.000 euros en multes a companyies elèctriques que havien tallat la llum sense un informe previ dels serveis socials a famílies vulnerables de les comarques gironines que no podien pagar les factures. Concretament, des del gener del 2016 i fins al mes de novembre, Consum ha imposat setze sancions per valor de 10.000 euros cadascuna per talls indeguts del subminsitrament a llars de les comarques gironines, tot i que encara no n'ha cobrat cap perquè les empreses multades les han recorregut.

La majoria d'aquests expedients resolts amb sanció, indiquen des de l'Agència, s'han registrat a Salt –que acumula sis multes per talls del subministrament elèctric sense saber haver contactat amb els serveis socials per saber si es tractava de llars de famílies en situació de vulnerabilitat–, seguit de Calonge, amb dues.

A Bescanó, Bordils, Celrà, Torroella de Montgrí, Sant Hilari Sacalm, Sant Feliu de Guíxols, Figueres i l'Escala se n'ha comptabilitzat un cas, apunta Consum, que remarca que no rep les denúncies d'alguns municipis, com la ciutat de Girona, ja que en aquest cas és l'Ajuntament qui gestiona directament aquests casos i l'Agència no hi actua.

Segons les dades dels Serveis Socials gironins, a la capital de la demarcació no s'ha obert cap expedient sancionador a companyies elèctriques per haver tallat el subministrament.



Cap sanció cobrada

Les denúncies per interrupcions indegudes del subministrament poden arribar a l'Agència per diverses vies: pot ser la mateixa família afectada qui ho posi en coneixement de Consum, a través dels serveis socials de l'Ajuntament corresponent o a partir d'alguna entitat sense ànim de lucre que vetlli pels interessos dels consumidors més vulnerables.

Per ara, la Generalitat no ha pogut cobrar cap d'aquestes multes perquè les companyies subministradores implicades han presentat recursos davant l'administració, i també podrien acabar portant aquests expedients sancionadors al jutjat contenciós administratiu.

Segons fonts de Consum, l'anul·lació del protocol català contra la pobresa energètica la setmana passada per part d'un jutjat de Barcelona no interfereix en el procediment d'aquestes sancions.