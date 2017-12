Puigdemont participa a la Marató amb el sorteig d'una samarreta del Girona signada per ell

El Cap de llista de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, ha participat aquest diumenge des de Brussel€les a la Marató de TV3, enguany dedicada a la investigació de les malalties infeccioses, amb el sorteig d'una samarreta del Girona signada per ell. Junts per Catalunya ha dut la campanya del seu candidat a un bar de de la capital belga, on desenes de persones s'han reunit per veure el partit Girona-Getafe. A l'acte també ha participat la consellera d'Ensenyament cessada després de l'aplicació del 155, Clara Ponsatí. Els primers seients estaven reservats amb els noms d'Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. En el descans, s'ha sortejat la samarreta signada pel candidat, aconseguint recaptar 1.540 euros per a la Marató.

Després del sorteig, Carles Puigdemont s'ha adreçat als assistents en un discurs on ha posat la Marató com exemple per fer "un país millor". El candidat ha dit que enguany també s'hi ha volgut sumar a la Marató, que altres anys estaria agafant trucades i que les més li han commogut sempre són les d'aquelles que aporten diners malgrat tenir pocs recursos.

"Em dona molta satisfacció ser el president d'un país així", ha dit Puigdemont, que ha afegit que amb la solidaritat "podem fer realitat el somni col€lectiu d'un país millor" perquè "amb les eines que ens ha deixat el 155 només podrem fer un país menor, disminuït, empetitit, empobrit i dividit".



"El 21-D ens juguem poder continuar fent un país millor"

En aquest punt, ha dit que a les eleccions del 21-D "ens juguem continuar podent fer un país millor, entre tots" i que això "no només beneficia els independentistes, beneficia tothom". Puigdemont ha recordat que la Marató va destinada a la recerca però que "són molts els àmbits que estan en perill si a Catalunya governa el règim del 155 durant quatre anys. No ens ho podem permetre".

Així mateix, ha assenyalat que la Marató "ens fa ensenyar la millor cara que tenim els catalans, que es una cara que ha d'enorgullir Europa" i ha recordat la manifestació a Brussel€les "amb tanta i tanta gent ensenyant aquesta actitud tan catalana de demanar les coses, en un moment com aquest amb civisme i pau i alegria".

En aquest sentit, ha dit que cal continuar "sense baixar la guàrdia, per més dificultats que tenim i en tenim moltes en aquest moments". Després de recordar els empresonaments i els membres del seu govern que estan a Brussel€les ha dit que "no tenim dret ni que se'ns esborri el somriure de la nostra mirada ni encara menys ni a rendir-nos nio renunciar. No podem rendir-nos. No ens rendirem, no renunciarem i aconseguirem fer un país millor".



"Visca Catalunya! Però Girona més!"

Puigdemont ha finalitzat el seu discurs fent una picada d'ullet al seu personatge del programa 'Polònia' i ha dit: "Permeteu-me que sí que pugui acabar avui amb Visca Catalunya! Però Girona més !".