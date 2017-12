Sant Gregori aprova un pressupost de 3,6 milions milions d'euros

L'Ajuntament de Sant Gregori ha aprovat el seu pressupost per a l'any 2018, que suposa un increment del 5,5% i ascendeix a 3.661.048 euros. Un dels ingressos més destacats és l'increment de l'IBI de l'autopista, que ha passat a tributar 170.000 euros de més, tal i com estava previst després de finalitzar la bonificació estatal a la qual estava subjecte.

L'Ajuntament calcula que l'impost de construccions augmentarà un 3,05% pel ritme de noves construccions i reformes d'habitatges al municipi. Al mateix temps, també preveu l'ingrés de diverses subvencions relacionades amb les inversions que hi ha previstes. Aquestes inversions sumen 221.000 euros i preveuen la reforma dels vestidors de la piscina municipal (50.000 euros), seguir amb la millora d'un altre dels patis de la llar d'infants Els Escarlets (20.000 euros), la renovació de les calderes i acumuladors d'aigua del pavelló municipal d'esports (54.000 euros, amb una part subvencionada), la compra d'un vehicle per a la brigada municipal (23.000 euros, també amb una part subvencionada ja que la previsió és que sigui un vehicle elèctric) i la reserva d'una partida per al pressupost participatiu (20.000 euros).



Càmeres de vigilància

En el pressupost municipal també es preveu una transferència de capital, en forma d'inversió, cap a la Mancomunitat de la Vall de Llémena per valor de 41.000 euros. En aquest cas, el projecte està finançat entre els quatre municipis que integren aquest ens amb la voluntat de col·locar un total de set càmeres a totes les carreteres d'accés a la Vall de Llémena per supervisar les matrícules dels vehicles, un sistema connectat amb els Mossos d'Esquadra i que ha de garantir una major seguretat.

L'alcalde de Sant Gregori, Quim Roca, explica que el pressupost creix i això és positiu i garanteix el bon funcionament dels serveis, els equipaments i les activitats que es fan al municipi al llarg de tot l'any.