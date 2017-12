La sequera registrada aquesta tardor a Girona és ja la pitjor dels últims 43 anys

La situació de sequera està instal·lada a les comarques de Girona durant aquesta tardor. La falta de pluges és un fet molt palpable en camps, rius, embassaments i fins i tot a l'estany de Banyoles, que registra els nivells d'aigua més baixos dels últims vuit anys.

Als embassaments també hi ha menys aigua de l'habitual per la falta de precipitacions, fet pel qual les dessalinitzadores estan produint més. La de Blanes, per exemple, es troba funcionant al 75% de la seva capacitat davant la situació persistent de sequera.

El meteoròleg Gerard Taulé destaca que la sequera també es fa notar al Gironès, ja que una estació meteorològica que ho ha captat clarament és la de Salt. Taulé assegura que «estem passant una de les pitjors sequeres que es recorden a finals de tardor» i indica que només han caigut 11,3 litres a Salt des del 19 d'octubre, quan la mitjana sol ser de 143 litres.

Per tant, com diu el meteoròleg, la precipitació caiguda durant aquest període no arriba ni al 10% de la precipitació mitjana registrada entre 1912 i 2016. Segons indica, no es produïa una sequera tan forta des de fa 43 anys, entre novembre de 1974 i principis de 1975. Llavors, diu Taulé, van passar 70 dies seguits sense ploure.

Aquesta situació meteorològica és negativa per a l'agricultura, sobretot perquè als sembrats no els creix l'herba. Tot i això, l'única part positiva, segons el meteoròleg, és que està glaçant molt durant aquesta tardor, de manera que el glaç mata les plagues per als cultius. A les deveses de Salt, segons ha comptabilitzat Taulé, hi ha hagut ja 32 dies de gelades.

Segons el meteoròleg, el canvi climàtic ha suposat un canvi dels patrons de circulació atmosfèrica i, per tant, només arriben situacions del nord seques i les llevantades han perdut protagonisme a la província.

Mentrestant, les comarques de Girona van tornar a viure ahir un dia fred, amb unes temperatures màximes que només van arribar a 14 graus a punts molt concrets, com a Castell-Platja d'Aro. En canvi, de bon matí i durant la matinada va refrescar de valent en diversos punts de la província. Cal destacar els 12,3 graus sota zero d'Alp o els 11,1 negatius a Ulldeter, amb una percepció tèrmica encara més freda a causa del vent. Altres mínimes destacades van ser els 5,5 graus negatius de Sant Pau de Segúries o els 4,9 negatius de Fornells de la Selva.

La previsió per a aquest diumenge és que hi hagi un ambient assolellat i que les temperatures es mantinguin.