Els catalans donen més de 7 milions per a la recerca sobre malalties infeccioses

Una de cada tres de les morts del món és causada per una malaltia infecciosa, situació que s'agreuja amb la resistència als antibiòtics, a causa del seu ús generalitzat i incorrecte. Segons adverteix l'Organització Mundial de la Salut (OMS), els pròxims anys es podrien convertir en una greu epidèmia. Són patologies amb molta prevalença i amb uns índexs de mortalitat encara massa alts, sobretot en persones amb altres trastorns o immunodeprimides. Aquest és un dels motius que han impulsat la Fundació la Marató a dedicar-los-hi la 26a edició on enguany s'han recaptat gairebé quatre milions d'euros.

La jornada solidària va arrencar ahir a les vuit del matí amb Ricard Ustrell al micròfon de Catalunya Ràdio, amb cinc hores de programa, i amb la incombustible Helena García Melero dirigint les 15 hores de programació de TV3, iniciades a les 10.00 del matí. Al llarg del dia, diversos testimonis afectats per malalties com la tuberculosi, l'HIV, la grip, la pneumònia, la meningitis o la sèpsia, van explicar les seves vivències. Entre ells, algunes cares conegudes com ara l'actor Abel Folk, el periodista Rafel Bagot o el director de TV3, Vicent Sanchis, que va patir tuberculosi de jove. També va ser el torn d'experts, no només a la pantalla, ja que en diversos centres de salut de Catalunya es van celebrar xerrades i activitats per conèixer i prevenir les malalties infeccioses; al Parc Taulí de Sabadell les infermeres de Control d'Infeccions van realitzar un taller d'higiene de mans, mentre a l'Hospital Clínic de Barcelona van fer un taller infantil per explicar als més menuts què són les malalties infeccioses.

D'altra banda tampoc van faltar les actuacions musicals i les cares conegudes, des de Paula Valls fins a Pawn Gang o els actors de la sèrie Merlí, passant pel cantant islandès Halldor Mar, els presentadors de Tarda Oberta o India Martínez. Tots ells van desfilar pel plató, que es va modificar de color blanc expressament per l'ocasió.

Els telèfons no paraven de despenjar-se gràcies als més de 2.400 voluntaris d'aquesta edició que es van repartir entre Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona per respondre a les trucades del 905-11-50-50 a través de més d'un miler de línies telefòniques. En uns dies marcats per l'agenda política i amb les eleccions del 21-D a l'horitzó, tot semblava indicar que seria una jornada diferent. Els recomptes de la xifra recaptada a les sis de la tarda eren de prop més de 2 milions d'euros, en concret de 2.105.023. A les vuit del vespre, la xifra era de poc més de dos milions i mig d'euros. Al voltant de les nou, la xifra va augmentar fins als 3.901.412 euros, i ja passada la mitjanit s'enfilava per sobre els set milions d'euros.

Està previst que tots els diners recaptats es destinin a projectes d'investigació sobre malalties infeccioses. També es dedicaran a la investigació d'infeccions que es poden agafar al quiròfan o en viatges pel món, com el xarampió, la tos ferina i la diftèria.