La factura de la llum i gas dispara la venda d'estufes de butà per escalfar-se

Un treballador carrega una bombona de butà per a un client acn

L'alt preu de la llum i del gas ha fet disparar les vendes d'estufes de butà a les comarques gironines. Les botigues especialitzades han vist, en alguns casos, triplicar la demanda d'aquests aparells en relació a l'any passat. Molts usuaris s'han decantat per comprar estufes a l'hora d'escalfar la casa, i així estalviar en la factura de llum o del gas.

Aquesta pujada ha comportat, de retruc, que per primera vegada en deu anys el consum de bombones de butà augmenti a la demarcació. En concret, es preveu tancar l'any amb una pujada d'un 5%, trencant una tendència a la baixa que durava des de l'any 2007.

Per al gerent de la distribuïdora de Repsol a Girona, Enric Forés, la clau és que el client «vol pagar pel que consumeix i estalviar-se així la clàusula fixa de la factura, entre altres». «És molt fàcil, la bombona val uns 15 euros, i això és el que es paga», assenyala. Aquest seria el principal motiu de la compra d'aquest tipus de combustible, sobretot davant les elevades factures de la llum i el gas. «Ens trobem persones que ens expliquen que els arribaven factures de la llum de 250 euros al mes, i veuen que amb tres bombones, que en costen 45, s'escalfen igual la casa», afegeix Forés.

El gerent també ha explicat que el servei a domicili fa que el client «es pugui organitzar» i rebre les bombones no sigui un maldecap. De tota manera, Forés també assenyala que els consumidors «prefereixen renunciar a una mica de comoditat per un bon preu».

Pugen els preus de les estufes

Una conseqüència de l'increment de la demanda de les estufes de butà és l'augment dels seus preus. Malgrat que en algunes botigues especialitzades han optat per mantenir-lo, en altres s'ha incrementat prop d'un 30% , aprofitant el moment i la tendència d'un mercat que torna.

Així doncs, si un aparell l'any passat costava al voltant dels 95 euros, durant aquest 2017 s'enfila fins els 120 euros. Un altre aspecte a destacar és l'augment de venda de les estufes per a terrasses exteriors, conegudes com a «escalfapatis». Forés reconeix que es tracta d'un producte que va a l'alça, sobretot perquè molts bars no volen renunciar als clients fumadors.

A més, es tracta d'uns aparells que s'ofereixen també en lloguer, ja que comprar-ne suposa una inversió més important. Forés destaca que «cada cop més propietaris de bars opten per aquesta opció», i decideixen eliminar les estufes de resistències elèctriques perquè «gasten molt més que no pas el butà».