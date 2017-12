Girona es bolca en la Marató

Girona s'ha solidaritzat aquest cap de setmana amb la 26a edició de la Marató de TV3. Arreu de la província han sigut moltes i variades les activitats que es van organitzar dissabte i ahir per recaptar diners per a malalties infeccioses. A Girona, l'agenda del cap de setmana ha estat protagonitzada per actes de tot tipus destinats a recaptar diners per a la Marató. Tallers, música, espectacles, quines, activitats esportives i dinars populars s'han omplert de solidaritat.

Una de les activitats que més gent va congregar va ser la «Marató per a la Marató» que va organitzar el Club d'Atletisme de Girona, el Departament d'Esports i els Bombers. L'any passat, els prop de 250 corredors van fer donatius per valor de 3.160 euros, una xifra que el responsable d'aquest acte dels Bombers, el caporal Eloi Bonet, espera superar per l'afluència de gent que s'hi va acostar: «Estem sorpresos pel ritme de corredors que han vingut amb el fred que feia», va comentar. Una de les particularitats d'aquesta activitat, que fa onze anys que dura, és que els Bombers fan tota la Marató corrent en parelles i amb l'equip especial d'intervenció. Des de l'ajuntament, com és habitual, també hi van col·laborar.

Els més petits també van participar en la jornada de solidaritat clàssica de Catalunya. Jocs on els nens i nenes bescanviaven peces per diners que anaven a la Marató, fins a concursos de dibuixos que després se subhastaven. Tot plegat, això sí, acompanyat d'una xocolata amb melindros.

La segona ciutat del Gironès, Salt, va acollir prop de 2.000 persones en diferents activitats esportives que s'hi van celebrar. Des de les nou del matí es van succeir les activitats esportives, que van culminar amb la creació d'una figura i un sorteig d'obsequis entre els participants. Els actes van incloure un torneig de futbol, un repte de natació, tallers de marxa nòrdica, una classe de zumba fitness i exhibicions de gimnàstica artística i patinatge artístic.