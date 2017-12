Un investigador gironí converteix diòxid de carboni en compostos útils per a la indústria

Una recerca sobre com utilitzar sistemes bioelectroquímics per convertir diòxid de carboni en compostos orgànics d'interès industrial i energètic, feta per l'ambientòleg Pau Batlle dins el grup LEQUIA de la UdG, ha guanyat un premi a la millor tesi doctoral en tecnologies de captura, transport, emmagatzematge i usos d'aquest gas. La seva proposta contribueix a reduir el diòxid de carboni, un dels responsables de l'efecte hivernacle.

La distinció li ha concedit la Plataforma Tecnològica Espanyola del CO2 (PTECO2), que ha valorat tant la novetat tecnològica que aporta aquest estudi com la seva possible aplicació, a curt i mitjà termini, a la indústria.

Batlle ha desenvolupat la seva investigació en el marc del Laboratori d'Enginyeria Química i Ambiental (LEQUIA), un grup de recerca adscrit a l'Institut de Medi Ambient de la UdG que es dedica al desenvolupament de solucions ecoinnovadores en l'àmbit de l'aigua. L'ambientòleg ha fet la tesi sota la direcció dels investigadors de la Universitat de Girona Jesús Colprim, Sebastià Puig i Rafael González –aquest, ara, a l'Institut Químic de Sarrià.

Per a LEQUIA, Batlle ha afrontat «dos dels grans reptes ambientals de la societat actual»: d'una banda, reduir les emissions de CO2, «un dels gasos principals causants de l'efecte hivernacle»; i, de l'altra, «explorar tecnologies alternatives de producció de combustibles i de compostos que no depenguin de recursos fòssils». Pel que fa a la primera d'aquestes fites, el laboratori va assenyalar que els sistemes bioelectroquímics estudiats per Batlle aprofiten la capacitat que tenen alguns microorganismes per extreure i reduir el carboni del CO2; per fer-ho –van remarcar–, només utilitzen electricitat d'origen renovable. A efectes pràctics, van aclarir que això s'ha traduït en la producció de metà, que pot servir de combustible per a vehicles o injectar-se a la xarxa de gas, així com també per poder elaborar compostos que resultin útils per a la indústria alimentària i farmacèutica.

Pau Batlle va recollir el premi, que consisteix en 3.000 euros i un diploma acreditatiu, el passat 12 de desembre. La d'enguany ha estsat la quarta edició dels guardons de PTECO2.