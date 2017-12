«S'han d'instal·lar detectors de fum a casa, poden evitar ensurts»

Els incendis en habitatges preocupen als Bombers, sobretot perquè la gent sàpiga què fer per prevenir-los i com actuar en cas que n'hi hagi un.

El sotsinspector dels Bombers de la Generalitat i cap de la secció de Prevenció Operativa, Carles Noguera, destaca que anualment a Catalunya es produeixen uns 4.400 incendis a la llar, de manera que cal estar alerta i prevenir.



Quina és l'època amb més incendis a la llar?

Es detecta un repunt en l'època de més fred i parlaríem que entre el novembre i el febrer és quan es concentra un nombre superior d'incendis a la llar.

L'anomenada pobresa energètica és una de les causes dels incendis a la llar?

No ho tenim determinat, nosaltres, quan ens desplacem a un incendi, veiem on comença però no podem identificar que sigui per pobresa energètica. La pobresa energètica existeix, sí que afecta, però no és un factor determinant.

On s'originen normalment els focs en domicilis?

Hi ha tres grans camps. A la cuina és freqüent que hi comenci per una paella encesa; un altre gran camp són les sobrecàrregues elèctriques i un tercer gran camp són els aparells de calefacció. Amb la fred, a més, hi ha un repunt dels incendis de xemeneia, de les llars de foc.

Com els podem evitar?

Cal fer neteja de les xemeneies perquè un incendi al conducte pot acabar amb un incendi a tot l'habitatge; a la cuina, mai hem de sortir-ne quan fregim coses i sobretot no distreure'ns ni deixar res al foc si marxem de casa. Pel que fa a les estufes, no s'han de col·locar mai a tocar de material que es pugui encendre, com cortines. I per evitar sobrecàrregues, el que cal és eliminar els lladres de casa.

Quines mesures de prevenció podem col·locar a casa?

La millor mesura és instal·lar un detector de fums, són econòmics i poden evitar molts ensurts. A molts països són obligatoris.