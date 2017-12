El 30% dels que han marxat a l'estranger aquest any són espanyols

Tres de cada deu persones que han deixat les comarques gironines per anar a un altre país durant el primer semestre de l'any tenien nacionalitat espanyola, i per tant, no eren immigrants que retornaven al seu país d'origen. Segons les dades de l'estadística de migracions publicada recentment per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), en els primers sis mesos de juny a la demarcació s'han registrat 3.585 emigracions cap a l'estranger, de les quals més d'un miler corresponien a persones de nacionalitat espanyola, un 29% del total.

Pel que fa a la resta, el col·lectiu de persones d'altres nacionalitats que més ha optat per sortir del país ha estat el de ciutadans d'altres indrets de la Unió Europea. Són 978, la majoria de nacionalitat romanesa (348) i francesa (226). Pel que fa a la resta d'Europa, destaquen sobretot els russos (226) que han sortit de les comarques gironines cap a un altre país entre els mesos de gener i juny.

Segons les dades de l'INE, a l'1 de juliol d'enguany, havien marxat 678 africans, la majoria amb passaport del Marroc (432).

Pel que fa a les persones d'origen americà, es tractava sobretot de gent de països sudamericans (269) i Centreamèrica (129), mentre que una trentena provenien d'Amèrica del Nord. També han deixat les comarques gironines 117 persones d'origen asiàtic i tres d'Oceania.

Creixement de població

Segons les estadístiques de l'INE, a les comarques gironines hi resideixen actualment 747.714 persones, 2.456 més que en començar l'any, quan eren 745.258. La xifra representa un creixement del 0,33% durant el primer semestre del 2017.

L'increment poblacional s'explica sobretot pel saldo migratori, és a dir, la diferència entre el número d'immigracions i d'emigracions en aquests mesos, ja que la diferència entre naixements i defuncions és molt escassa.

Així, segons l'INE, entre principis de gener i finals de juny, la província de Girona ha sumat 5.404 immigracions provinents de l'estranger. D'aquestes, 452 era gent amb nacionalitat espanyola. Amb tot, el gruix majoritari d'immigrants, 1.331, també provenia de països de la Unió Europea, de nou amb Romania i França al capdavant, amb 417 i 339 persones, respectivament.

De la resta del continent en van venir 437, 282 dels quals eren russos. Un miler d'immigrants han arribat de l'Àfrica, 713 de nacionalitat marroquina i 141 gambians.

Pel que fa a Amèrica, Hondures, amb 799 ciutadans arribats a Girona, és el país d'on més ha procedit la immigració aquest any.

En referència als asiàtics, n'han arribat 316, més de la meitat dels quals, de l'Índia; mentre que immigrants d'Oceania se n'han registrat una cinquantena.

A 1 de gener del 2017 la població resident a Catalunya era de 7.441.284 persones, una xifra que ha pujat fins als 7.453.957 en els primers sis mesos del 2017. Aquest increment de 12.673 persones suposa un creixement relatiu del 0,17%.