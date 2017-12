Cau una banda especialitzada en robar en domicilis i amb el mètode de la taca

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal que operava per tot Catalunya especialitzat en robatoris a interior de domicilis i furts amb el mètode de la taca.

Els detinguts estan relacionats amb catorze robatoris amb força a domicili, dos robatoris amb violència i vuit furts. Els diners obtinguts en els botins els enviaven fora del país a través de companyies d'enviament de diners.

Les detencions han anat a càrrec l'Àrea d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Giron. Els arrestats són un home i quatre dones, d'entre 20 i 61 anys, tots de nacionalitat xilena i veïns del Prat del Llobregat i Cornellà de Llobregat.

Estan acusats de ser els presumptes autors de catorze robatoris amb força a domicili, dos robatoris amb violència i intimidació, vuit furts i pertinença a organització criminal



Roben a una dona en sortir del banc

La investigació es va iniciar a principis d'any arran un furt que es va produir el dia 25 de gener, a Ripoll, on dues dones i un home van sostreure els diners a una dona d'edat avançada quan sortia del caixer d'una entitat bancària.

Les indagacions policials van esbrinar que es tractava d'un grup organitzat que operava arreu del territori català realitzant tres tipologies delictives: robatoris amb força a domicili, robatoris amb violència i furts amb el mètode de la taca.

A fi de dur a terme els delictes utilitzaven vehicles de lloguer que els facilitava mobilitat per tot el territori. A més, també es va comprovar que un cop aconseguien el seu botí enviaven els diners sostrets fora del país a través de companyies d'enviament.



El mètode de la taca

Un dels mètodes utilitzats per aquesta banda consistia en el mètode de "la taca". Aquesta tipologia consisteix en seleccionar a persones d'edat avançada que a final de mes retiren del banc els diners que han cobrat de la pensió.

Un cop els tenen seleccionats, els taquen amb un líquid i tot seguit s'ofereixen a ajudar-los. Els expliquen que els hi han llençat el líquid des d'algun pis i s'aprofiten del desconcert de les víctimes per sostreure els diners. En alguns casos, aquests furts acabaven sent violents per la resistència de les víctimes.

La investigació va concloure el passat 11 de desembre amb la detenció dels cinc membres del grup: quatre a Olot i un al Prat de Llobregat.

Als detinguts se'ls relaciona amb catorze robatoris amb força a l'interior de domicilis comesos durant els mesos de gener, febrer, març i desembre, a les comarques del Montsià, Vallès Occidental, Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Tarragonès, Vallès Oriental i Garraf.

En tots els casos el seu principal objectiu eren els aparells electrònics i joies.

També se'ls considera autors de vuit furts pel mètode de la taca comesos durant els mesos de gener, febrer, abril, novembre i desembre a les comarques del Ripollès, Vallès Oriental, Vallès Occidental, Baix Llobregat i Maresme on van sostreure més de 7500 euros.

A més, en dues ocasions, el 31 de gener a Sant Carles de la Ràpita i l'1 de desembre a Barcelona, van utilitzar la violència per assegurar-se l'èxit en el furt. En aquests dos casos van aconseguir sostreure 8.200 euros.

La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.

Els cinc detinguts van passar a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Ripoll, que va decretar l'ingrés a la presó per tres d'ells.