Un dels terroristes de Ripoll amenaça en un vídeo: «Espanyols, patireu»

Els Mossos d'Esquadra van localitzar entre les restes de la casa d'Alcanar un vídeo en què apareixen quatre dels autors dels atemptats de Barcelona i Cambrils i un d'ells, Mohamed Hychami, -de 24 anys, nascut al Marroc i criat a Ripoll- amenaça els ciutadans de l'Estat mirant a càmera amb el missatge en àrab «Espanyols, patireu», segons publica la revista Interviú.

Les imatges estan gravades a l'interior de la casa d'Alcanar però també en surten de la Torre Eiffel l'11 i 12 d'agost, pocs dies abans dels atacs. Aquest fet es va comunicar de seguida a les autoritats franceses, que ja han reaccionat amb la instal·lació d'un mur de vidre i metacrilat al voltant del monument a prova de bales i resistent a les envestides de camions i furgonetes.

El jutge de l'Audiència Nacional Fernando Andreu manté la investigació oberta en una peça separada dels atemptats amb relació al vídeo, d'uns 60 minuts de durada. En les imatges gravades a Alcanar es veu com les quatre persones tenen a les mans el peròxid d'acetona a punt, l'explosiu que van fabricar de forma casolana. El vídeo és un making of de la preparació dels explosius i un retrat dels darrers dies dels membres de la cèl·lula, segons recull la revista d'un dels testimonis que l'ha vist.

En la gravació, però, no es parla d'objectius concrets, com la Sagrada Família, tot i que sí que hi apareix la Torre Eiffel. Els investigadors treballen amb la hipòtesi que es traslladessin a França dies abans dels atemptats per rebre instruccions o una benedicció religiosa o que visitessin una altra cèl·lula disposada a atemptar o ells mateixos pensessin atacar els dos països.

De fet, la publicació explica com l'imam no surt parlant a càmera «en cap moment» i podria fer pensar que Abdelbaki Es Satty pensés amb nous atacs i els coordinés.

D'altra banda, els atacants pensaven a dur a terme atemptats en diversos escenaris buscant grans concentracions de gent el dissabte 19 o el diumenge 20 d'agost, com el Portal de l'Àngel o el Camp Nou, on el Barça jugava contra el Betis, però l'explosió d'Alcanar va fer canviar els plans.

Els terroristes que van perpetrar els dos atemptats de Barcelona i Cambrils preparaven de forma «imminent», per al mateix dia o següents, un o diversos atemptats» a la capital catalana amb explosius, per fer «bastant més mal». Així ho va explicar el llavors major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. La cèl·lula preparava els atemptats des de fa almenys sis mesos a la casa d'Alcanar (Montsià) que va saltar pels aires quan manipulaven els explosius per donar el cop.

Una casa plena d'explosius

De fet, segons es va anar coneixent a mesura que van passar els dies, els terroristes dels atemptats de Catalunya podrien haver fabricat entre 100 i 150 quilos d'explosiu TATP (triperòxid de triacetona) amb els 500 litres d'acetona que havien adquirit. Entre les restes de la casa, la policia hi va trobar des de bombones de butà, acetona, claus per utilitzar com a metralla, entre d'altres. Uns indicis que fan pensar als investigadors que volien provocar una acció terrorista de gran envergadura però que es va veure frustrada per l'explosió. I que va precipitar l'atropellament a la Rambla de Barcelona l'endemà mateix. Un atropellament que va anar a càrrec de Younes Abouyaaqoub.

A Alcanar, entre les restes de la deflagració, també s'hi va trobar documentació i un document destacable: un llibre de color verd a nom de l'imam de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, i a dins d'aquest hi havia un full escrit en àrab sobre l'Estat Islàmic. I que ve a confirmar que la cèl·lula terrorista de Ripoll es consideraven soldats de l'Estat Islàmic.

L'imam de Ripoll va ser una de les víctimes mortals de l'explosió d'Alcanar. I és que es considera Abdelbaki Es Satty el cap dels atemptats que van deixar 14 morts. Aquest imam és qui hauria radicalitzat els altres terroristes, que eren joves majoritàriament de la població de Ripoll. Durant les últimes setmanes ha saltat a la llum que el CNI ha admès que va tenir contactes amb l'imam de Ripoll i mentre va estar ingressat a Castelló per un delicte de tràfic de drogues. Això ha provocat que el consistori de Ripoll exigeixi explicacions.