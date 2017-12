Fitxatge estrella a l'hospital Transfronterer

L'Hospital de la Cerdanya ha incorporat com a nou cap de la secció de Cirurgia General i Digestiva el doctor Josep Roig, que fins ara ocupava el mateix càrrec a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Roig, que és especialista en cirurgia general i ha cursat les carreres d'Història i Dret, ha treballat anteriorment en hospitals grans com ara el Doce de Octubre de Madrid i el Clínic de Barcelona, a Espanya; o al University of Pittsburgh Medical Center, als Estats Units. El nou cap de Cirurgia del Transfronterer arriba a la Cerdanya amb el repte de fer créixer els serveis quirúrgics del centre.



Incorporar més serveis

Josep Roig ha explicat que l'Hospital de Cerdanya té dues possibles línies de creixement: «Per una banda, es poden incorporar a la cartera de serveis algunes patologies com la cirurgia del reflux, la de l'hèrnia de hiatus o la cirurgia laparoscòpica de la paret abdominal, que es poden fer a un nivell més alt introduint tècniques més avançades, com la cirurgia mínimament invasiva. Crec que aquest és un camp molt important en què un hospital com el nostre pot fer molts avenços en cirurgia programada». L'altra línia per on pot créixer el centre hospitalari cerdà és «en la patologia urgent, crec que ens podem fer càrrec de més casos de malalts politraumatitzats, que lamentablement són molt freqüents aquí, tant a causa dels accidents de circulació com pels accidents de muntanya, que també poden tenir un component quirúrgic important».

Roig ha remarcat que un dels seus desigs en el nou càrrec és aportar tot el coneixement que ha adquirit en hospitals grans a la medicina de proximitat d'un centre com el de Puigcerdà. Tot i el canvi de seu, el doctor continuarà vinculat a l'hospital gironí i hi seguirà treballant almenys un cop per setmana.