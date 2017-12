Una única escola a Girona especialitza mecànics per a competicions professionals

La formació professional en mecànica i automoció, que imparteixen molts instituts gironins, s'endinsa en un terreny molt més específic en l'única Escola de Mecànica de Competició a Girona, l'ETG Racing. En aquest cas, l'objectiu és formar mecànics per a competicions professionals, un propòsit només apte per a «alumnes apassionats» per la professió –tal com va remarcar el director del centre, Jordi Moncanut.

La iniciativa, que disposa d'una escuderia pròpia, es va posar en marxa el curs 2012-2013, emmarcada en l'Escola Tècnica Girona (ETG), un centre privat que ofereix FP de grau mitjà i superior d'Automoció, de Comerç i Màrqueting i d'Informàtica.



Quatre mecàniques de competició

Aquest curs, l'Escola de Mecànica de Competició ETG Racing té 37 estudiants, majoritàriament de 18 a 20 anys, amb alguna excepció per sota i per sobre d'aquestes edats. L'alumnat inclou 4 noies.

La formació és de dos cursos i hi preval la part pràctica, sense oblidar «la teòrica que hi ha darrere la competició», va apuntar el director; qui va insistir que preparen «un mecànic que aprèn a fer tot el relacionat amb les curses, des de sortir amb la pissarra fins a utilitzar un cronòmetre, passant per anglès, la logística i la telemetria, o a portar el pes de ser el primer mecànic d'un pilot». Uns coneixements que es posen en pràctica a la seva escuderia, que va començar a competir al Campionat d'Espanya de Motociclisme amb motos preparades pels seus estudiants, per a les quals fitxen conductors; en l'estrena van quedar subcampions i en la segona temporada, van guanyar, igual que el 2015. Moncanut va concretar que aquest any han tingut un pilot de 9 anys al Campionat de Catalu-nya, altres al d'Espanya, al d'Europa i dos al mundial de Superbikes. Aquests últims amb la pilot murciana Ana Carrasco i Xevi Pinsach, de Porqueres, que l'any passat va portar l'escola, com a convidada, a tres curses del Campionat del Món. En tots els casos, els equips porten mecànics que estudien al centre perquè –va afirmar el director– «si no hi ha alumnes, no hi ha equip».

Moncanut també va assenyalar que, pensant en el futur d'aquests joves, van crear un programa que els permet aconseguir una titulació acadèmica. Així, va explicar que «amb tres cursos fan l'especialitat de mecànic de competició (avalada per la Federació Espanyola de Motociclisme) alhora que es poden treure un cicle formatiu de grau mitjà, si han entrat amb l'ESO, o el grau superior d'Automoció2 si venen de Batxillerat».



Automoció, Comerç, Informàtica

Pel que fa al projecte global de l'Escola Tècnica Girona, Jordi Moncanut va explicar que el projecte educatiu «va començar, el 1989, amb una formació eminentment pràctica, orientada al món laboral», que ha estat el seu fil conductor. L'origen es troba a Figueres, on el seu pare, Joan Moncanut, i un soci van decidir, després de 30 anys dedicats a la venda de recanvis d'automoció, obrir un centre formatiu per reciclar mecànics. Dos anys més tard –amb Moncanut en solitari–, l'escola va oferir cursos relacionats amb el món del motor per joves a partir de 14 anys i va establir un acord amb el Departament de Treball.

Jordi Moncanut va dir que, «llavors, potser l'FP no cobria les expectatives dels joves, estava socialment mal vista i no s'ajustava a les necessitats de les empreses». Ell s'hi va incorporar el 1994, quan es va obrir el centre a Girona. Des d'aquella arrencada fins ara, l'oferta formativa de l'ETG ha crescut i ha passat de tenir prop de 150 alumnes a Girona i Figueres a acostar-se al miler en tres centres; el 2003 en van obrir un altre a les Franqueses del Vallès, amb només una branca d'automoció.

L'ETG Girona ofereix cicles formatius de grau mitjà i superior de les famílies professionals d'Automoció, de Comerç i Màrqueting i d'Informàtica; a més del curs pont per accedir a un grau superior i un altre obtenir el graduat d'ESO. El perfil majoritari de l'alumnat va dels 16 als 20 i pocs anys.

En concordança amb la seva voluntat de vincular formació i realitat laboral, el centre ha creat l'empresa Cosmos, que ofereix als joves la possibilitat de passar per les diferents fases de la dinàmica empresarial. Moncanut també va destacar que, des de fa tres anys, participen en un programa de mobilitat de cooperació internacional (Erasmus) per fer pràctiques a Europa.