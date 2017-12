Les administracions de loteria constaten un descens de les vendes de la rifa de Nadal

Les administracions de loteria preveuen que la rifa de Nadal, que se sortejarà divendres, acabarà aquest any amb una davallada de les vendes, que atribueixen sobretot a la tensió política viscuda en els últims mesos. Algunes administracions constaten que la caiguda podria arribar al 30%. Alguns dels venedors identifiquen el boicot en contra d'una rifa que s'identifica amb l'estat espanyol com la causa d'aquest descens i molts han notat una davallada de les participacions en empreses i entitats. L'actualitat política també s'ha fet notar en les terminacions més buscades i els números que contenen el 155 han tingut una gran demanda.



La campanya s'anima a Girona a la recta final

A Girona, el ritme de vendes de la loteria de Nadal ha incrementat al llarg de les darreres setmanes. Un dels punts on es poden adquirir dècims és a l'administració de Loteria Merche, al centre de la ciutat. Aquest dimarts al matí nombrosos clients esperaven el seu torn per comprar el número de l'empresa o el que adquireixen cada any i provar sort. El responsable d'aquest establiment, Andreu Voz, ha explicat que durant els mesos d'octubre i novembre el nombre de peticions va ser menor que la d'altres anys però que "en les últimes tres setmanes, la cosa s'ha animat molt". "Estem contents perquè veiem que la gent torna a tenir la il·lusió prèvia al sorteig", insisteix Voz.

Malgrat això, admet que són conscients que el volum de vendes serà inferior a d'altres edicions. El principal descens l'han notat en les adquisicions que feien els clubs esportius, associacions i AMPES. "Els hem venut menys, suposo que la situació política tensa es nota", afegeix. De moment, però, no tenen dades ni percentatges tancats sobre l'afectació i mantenen l'esperança d'incrementar les xifres en les properes hores.

Pel que fa als números més venuts, Voz explica que els que més els han demanat han estat els acabats en 155, en referència a l'aplicació de l'article de la Constitució espanyola. "Tot el que teníem amb aquest número s'ha esgotat i hem fet tot el que hem pogut, també amb la màquina", assegura. Però no només això. "Si no en teníem amb 155, demanaven que acabessin o comencessin amb 5", afegeix. A banda d'això, les terminacions per excel·lència s'han mantingut amb els números 13, 69 o el 7. "Aquests són els típics de cada any", remarca.