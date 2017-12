Els Bombers dupliquen en set anys el nombre de rescats al medi natural

Els GRAE, practicant l´operatiu per als allaus a la Molina.

Els serveis que els Bombers de la Generalitat efectuen al medi natural s'han gairebé duplicat en set anys i han passat dels poc més de 800, al 2011, als 1.406 fins al 15 de desembre de 2017. Una xifra que, de fet, no ha parat de créixer, ja que suposa un 3,6% més de la registrada fa dotze mesos i un 18,4% superior a la del 2015. Aquest increment s'explica per l'augment de persones que practiquen diferents tipus d'activitats a la natura que, segons va dir el cap de la unitat dels GRAE dels Bombers, Guillem Amorós, rondarien el milió de catalans i catalanes, els quals, en alguns casos, «no tenen la preparació ni la formació adequada» per dur-les a terme.

El balanç es va donar a conèixer ahir en el marc d'una jornada de rescats en allaus desenvolupada a l'estació d'esquí de la Molina, en la qual desenes d'efectius del Grup de Recolzament d'Actuacions Especials (GRAE) dels Bombers van practicar l'operatiu que cal posar en marxa en cas d'haver de dur a terme un rescat en allaus.