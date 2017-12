Càritas crida a col·laborar amb projectes per lluitar contra la pobresa a Girona

Càritas Diocesana de Girona ha activat una campanya per atraure donants durant el període de Nadal amb l'objectiu de finançar els programes per combatre la pobresa. L'entitat recorda que, l'any passat, la seva activitat va permetre atendre 22.284 gironins i fins a 54.943 persones se'n van veure beneficiades, amb la col·laboració de 1.951 socis i donants, 258 «entitats amb cor», 108 empreses col·laboradores d'inserció i 2.613 persones voluntàries.

Càritas Diocesana de Girona desenvolupa 45 projectes arreu del territori i va assegurar que l'èxit de la seva tasca depèn de les persones que col·laboraren amb l'entitat. Per aquest motiu, la campanya fa una crida directa a les persones, perquè siguin part de la solució contra la pobresa, ja sigui realitzant un donatiu puntual, fent-se sòcies o, per exemple, cedint temporalment un habitatge per a projectes d'acollida i acompanyament.