Crida de la Creu Roja de Girona per aconseguir 7.200 joguines per Reis

La Creu Roja Joventut fa una crida a les comarques gironines per aconseguir les joguines que necessiten per afrontar la campanya de Reis. L'entitat alerta que els falten un 20% dels 7.200 joguets que han de repartir entre 3.600 infants en situació de vulnerabilitat a Girona. Les principals mancances se centren en els productes dirigits a nens i nenes d'entre 10 i 14 anys i als més petits, de 0 a 3 anys. L'associació recorda que la 25a edició de la campanya 'Els seus drets en joc' finalitza el proper 3 de gener i que les joguines que s'aportin han de ser educatives, no bèl·liques, no sexistes, sostenibles i que fomentin el joc cooperatiu. També demanen que sigui noves perquè "qualsevol infant té dret a estrenar-les, sigui quina sigui la situació econòmica de les seves famílies". Els interessats a participar poden fer-ho portant joguets a les seus que l'entitat té a la demarcació, en punts de recollida especificats al web o fent una donació econòmica.