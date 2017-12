Escolars fan origamis per a causes solidàries

a solidaritat pren forma d'origami, una petita figura de papiroflèxia carregada de tradició al Japó, en una campanya escolar promoguda per la Fundació Mútua General de Catalunya. Al llarg de cinc edicions, aquesta iniciativa ha sumat un milió d'origamis que s'han traduït en donacions de 250.000 euros per a diferents institucions benèfiques. Aquest any, el donatiu es repartirà entre La Marató de TV3, la Solidaritat Sant Joan de Déu i els Amics de la Gent Gran.

Quinze escoles de les comarques de Girona han participat en el projecte «1 Origami 1 Euro», que ha implicat 6.500 nenes i nens. Aquests han creat més de 19.000 origamis solidaris elaborats, d'acord amb la tradició japonesa, amb l'objectiu de convertir-se en símbols de salut, benestar, felicitat i prosperitat.



Repartir 50.000 euros

Els centres educatius que s'hi han adherit, 208 a tot Catalunya en els que hi han participat 82.000 alumnes, han pogut triar a quina entitat volen que vagin les seves aportacions. Per cada origami rebut, la Fundació Mútua General de Catalunya aporta un euro, fins a un màxim de 50.000. Ara, en base a l'elecció de les escoles, l'entitat repartirà la part proporcional d'aquesta quantitat de la manera següent: un 62,3% a La Marató de TV3, un 22,56% a Solidaritat Sant Joan de Déu i un 15,14% als Amics de la Gent Gran. Al llarg dels propers mesos, la fundació distribuirà les grues de paper dels infants, en format «Senbazuru» –és a dir, en un conjunt de 1.000 grues d'origami unides per fils–, a hospitals i residències de tota Catalunya.

Amb la campanya «1 Origami 1 Euro» s'han realitzat 24 models diferents de papers amb motius geomètrics que cada escolar ha decorat personalment. Aquests dissenys s'han inspirat en els mandales, unes representacions tradicionals de la cultura hindú i budista sobre la vida, en les quals els colors transmeten un seguit d'energies i beneficis.