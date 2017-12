La Garrotxa preveu 550.000 € en despeses per a gats i gossos en 3 anys

El Consell Comarcal de la Garrotxa, en el seu darrer ple, va aprovar per unanimitat l'estudi econòmic i financer del servei de recollida i custòdia d'animals de companyia a la Garrotxa i les aportacions municipals per finançar-lo. L'estudi estableix que les necessitats del servei de recollida i custòdia d'animals de companyia pujaran fins a 550.000 ? en els 3 anys vinents. La inversió està repartida en 140.000 euros per al 2018, 186.000 per al 2019 i 230.000 per al 2020.

La localitat que destinarà més recursos al servei és Olot, que en 3 anys hi aportarà 279.000 euros. El conjunt de municipis de la comarca hi posaran 271.000.

En el debat d'aprovació de l'estudi econòmic i financer, el president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Joan Espona (PDeCAT), va considerar que el Consell no pot canviar la situació actual i va assenyalar que només el Parlament de Catalunya pot fer-hi alguna cosa. Va recordar que el Parlament pot legislar sobre temes referents als animals de companyia.

El 2003, el Parlament va modificar la llei de Protecció dels Animals i va prohibir el sacrifici de gossos i gats. El president del Consell Comarcal va plantejar que molts gossos viuran a les gosseres comarcals fins a la mort.

En la seva apreciació, Espona també es va referir als ajuntaments. Va exposar la necessitat d'elaborar un cens exacte dels gossos i gats que tenen al municipi. Va valorar que els municipis han d'avançar cap a un control exhaustiu dels animals domèstics.

El protaveu d'ERC, Narcís Feixas, va argumentar el vot positiu dels republicans, tot definint la situació com un problema de massificació animal i indicant que el seu grup està al Consell per treballar per a una solució.

Lluís Rubió (CUP) va apuntar com a única solució la prohibició de la venda de gossos, gats i altres animals de companyia. Va definir que els negocis d'animals són un mercat que només comporta la destinació de diners públics. Va concloure que només amb l'eliminació del mercat d'animals es pot acabar amb l'allau d'abandonaments.

El portaveu del PSC, Josep Guix, va exposar que, segons el seu criteri, el Parlament ha de començar a legislar. Va dir que «el que no pot ser és que tinguem molts gossos i molts gats en unes gosseres i que això sigui una despesa important per a la societat». També va exposar la necessitat de difondre la despesa i fer saber que les instal·lacions comarcals de can Mali estan col·lapsades.

Per tal de donar sortida al problema dels gossos i gats abandonats, el Consell Comarcal va comprar el 2014 la residència canina de can Mali, a Olot, per un valor aproximat de 260.000 euros.

També ha potenciat el servei d'erradicació de colònies de gats del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública (SIGMA). Sobre la base de controlar els menjadors de gats i castrar els mascles, el Consorci ha evitat la massificació dels animals de carrer i problemes en els contenidors de residus.