Els països mediterranis acorden protegir el corredor de cetacis i vetar les prospeccions

El corredor de cetacis del Mediterrani, que passa per davant de les costes gironines i coincideix amb una gran àrea on s'ha demanat permís per buscar gas i petroli, ha aconseguit la protecció internacional del Conveni de Barcelona. Aquesta conferència de països amb riba al Mediterrani, que se celebra fins avui a Tirana (Albània), ha acordat preservar el camí migratori d'animals com balenes i dofins, per la qual cosa ara –tal com van remarcar els contraris a les prospeccions d'hidrocarburs al mar– el Ministeri d'Energia haurà d'arxivar tots els projectes i les peticions de permisos d'investigació per a l'espai protegit.

La mesura afecta la Costa Brava perquè un projecte de la petroliera Capricorn Spain Ltd –filial espanyola de l'empresa britànica Cairn Energy– al Golf de Lleó s'acosta fins a només 31 quilòmetres del litoral.

La plataforma Aliança Mar Blava, que integren més de 120 administracions públiques, sobretot balears però també catalanes, i entitats del sector privat –del turisme, la pesca i la nàutica– i ciutadanes han celebrat que el Conveni de Barcelona hagi declarat Zona especialment protegida d'importància per al Mediterrani (Zepim) una extensió de 46.000 quilòmetres quadrats entre les costes catalana, balear i valenciana. La proclamació es va formalitzar dilluns i la plataforma va recordar que aquesta figura de protecció es venia reclamant des de feia dos anys.

A banda de l'Aliança Mar Blava, també han mostrat la seva satisfacció organitzacions internacionals com OceanCare i Natural Resources Defense Council que, mitjançant un comunicat, van destacar «l'altíssim valor ecològic» de l'àrea protegida i «no només per ser zona de pas migratori per al rorqual comú cap a les seves aigües de cria i alimentació al nord del Mediterrani, sinó també perquè és hàbitat i zona d'alimentació per a una gran diversitat d'espècies de cetacis i per a altres espècies de fauna marina».

Aquests col·lectius remarquen que la «conseqüència directa» de la protecció internacional aprovada pels països mediterranis a Albània és que «el Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital haurà d'arxivar tots els projectes de prospecció d'hidrocarburs», així com les sol·licituds de permisos que afectin el corredor; com el que s'apropa al litoral gironí. Un altre de promogut per quatre companyies se situa davant les costes de Tarragona i un tercer, de l'empresa Spectrum Geo Limited, preveu fer sondejos acústics en aigües balears.

Perquè la declaració del Conveni de Barcelona sigui definitiva cal que el Govern espanyol publiqui al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) un Reial Decret que ara es troba en procés de tramitació i que determina una sèrie de mesures de protecció preventiva, que seran vigents per un màxim de tres anys a partir del moment que la zona s'inclogui a la llista d'espais considerats Zepim.