El PDeCAT-DC perd la seva primera votació en un ple d'Olot en sis anys

La dissolució del consorci urbanístic de l'àrea residencial estratègica Mas Bosser, a la vora de l'Hospital d'Olot i la Garrotxa, va quedar sobre la taula del ple d'anit perquè ERC, PSC, CUP i OeC van votar-hi en contra, fet pel qual el PDeCAT-DC va perdre una votació per primer cop en sis anys.

El regidor d'Urbanisme, Josep Gelis (PDeCAT-DC), va explicar que l'Incasol i l'Ajuntament d'Olot van fer un consorci l'any 2010 per al desenvolupament residencial de la zona. Segons ell, el 2015 la Generalitat va deixar sense efecte les àrees residencials com la del Mas Bosser, però llavors el consorci no es va dissoldre i el propòsit de PDeCAT-DC ahir era substituir els càrrecs del 2010 i desfer el consorci.

La CUP va plantejar que no entenia per què s'havia de desfer i no tenien prou informació. El PSC va argumentar que fa falta una visió més progressista, més sostenible i habitable. ERC va reivindicar el planejament que representava l'àrea residencial.

Josep Gelis (PDeCAT) va respondre que es tractava del tràmit d'eliminar un consorci creat per a una àrea residencial que no existeix. Va concloure que el consorci ara no té cap utilitat. També va apuntar que el Pla General hi preveu 300 habitatges i una zona comercial.

L'alcalde, Josep Maria Corominas (PDeCAT), els va reblar que es tractava d'un tràmit, però a l'hora de votar, entre tota l'oposició van sumar 11 i el govern 9.