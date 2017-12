S'accidenta a Massanes i el detenen per no tenir permís i quintuplicar la taxa d'alcohol

Els Mossos d'Esquadra han detingut un conductor per conduir sense permís i quintuplicar la taxa d'alcoholèmia després d'accidentar-se a la C-35 a Massanes.

I en una altra actuació, en aquest cas l'endemà, a la Jonquera, van arrestar un altre xofer que també s'havia accidentat i triplicava la taxa màxima d'alcohol

El primer cas va succeir el dissabte passat a la comarca de la Selva, quan al voltant de les cinc de la matinada, es va produir un accident de trànsit, per una sortida de via d'un vehicle, a l'altura del punt quilomètric 71,2 de la carretera C-35, dins del terme municipal de Massanes.

Els agents van comprovar que el conductor, que havia resultat il·lès, presentava símptomes evidents de trobar-se sota els efectes de begudes alcohòliques.

En la prova d'alcoholèmia va donar un resultat positiu de 0,75 mg d'alcohol per litre d'aire expirat, cinc vegades per sobre del màxim permès que en aquest cas era de 0,15 mg/l.

A més, també van comprovar que el conductor mai havia tingut el permís de conduir. Per aquests motius se'l va detenir com a presumpte autor de dos delictes contra la seguretat viària.

Es tracta d'un un home de 30 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Granollers (Vallès Oriental). Va quedar arrestat com a presumpte autor de dos delictes contra la seguretat viària: un per conduir sota els efectes de l'alcohol i un altre per conduir sense haver obtingut mai el permís.

El detingut, que tenia antecedents, va quedar en llibertat després de declarar a la comissaria amb l'obligatorietat de presentar-se davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Santa Coloma de Farners quan sigui requerit.



Xoca contra una senyal a la Jonquera

L'endemà, 17 de desembre, agents de l'Àrea Regional de Trànsit de Girona van detenir un home de 21 anys, veí de Ceret (Rosselló) i nacionalitat francesa, com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per conduir un vehicle sota la influència de begudes alcohòliques.

Els fets van ocórrer al punt quilomètric 774.3 de la carretera N-II, al seu pas per la Jonquera, on una patrulla de mossos que estava fent tasques de seguretat ciutadana a la població va localitzar un turisme que havia sortit de la via i havia xocat amb una senyal.

Els agents van assistir el conductor del turisme, que estava il·lès, i van veure que podria anar sota els efectes de begudes alcohòliques. En fer-li la prova va donar un resultat positiu de 0.74 mg d'alcohol per litre d'aire expirat, gairebé tres vegades per sobre del màxim permès, que en aquest cas era 0.25 mg/l

Per aquest motiu, els agents van detenir-lo com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària.

El detingut va passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs.