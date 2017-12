Uns 1.400 participants als cursos de formació contínua oferts per Dipsalut

Al llarg d'aquest 2017, 1.400 persones han cursat alguna de les formacions ofertes per l'Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, Dipsalut. S'han dut a terme un total de noranta cursos –tots ells, gratuïts- dirigits a professionals que intervenen en salut pública i en acció social. La formació està especialment dissenyada per a actualitzar i desenvolupar els coneixements, les habilitats i les actituds necessàries dels tècnics de les comarques de Girona que treballen en aquests àmbits

Els cursos realitzats al llarg d'aquest 2017 han estat relacionats amb el control d'instal·lacions amb risc de transmissió de legionel·losi, la salubritat de les piscines d'ús públic, la prevenció de riscos associats a l'aigua de boca i la seguretat alimentària.

També s'ha programat formació en primers auxilis psicològics en situacions de crisi, per atendre adequadament víctimes d'agressions sexuals i perquè els professionals de les emergències aprenguin a autoprotegir-se psicològicament de l'impacte de la seva feina.

A més, s'han realitzat cursos de marxa nòrdica per a dinamitzadors de les Xarxes d'Itineraris Saludables i formació, tant per a usuaris intensius com per a la població en general, per saber usar idòniament els desfibril·ladors d'ús públic.

El programa de formació contínua de Dipsalut va dirigit, especialment, al personal municipal de la demarcació que desenvolupa tasques relacionades amb la protecció, la promoció de la salut i, recentment també, l'acció social. Això no obstant, els cursos també són oberts als professionals del sector privat d'aquests àmbits. A més, s'ofereixen cursos a la població en general, com els orientats a transmetre les pautes d'ús dels desfibril·ladors.